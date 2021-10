¿Cuándo normalizamos la falta de vergüenza?

"Al socio se le respeta"

A esto me refiero

Hoy damos el primer paso para la #PrimeraLeydeVivienda.



Una ley que empieza a proteger el derecho a la vivienda y a frenar la especulación. pic.twitter.com/V7kdumcCOK — Ione Belarra (@ionebelarra) October 26, 2021

¿Ha preguntado a todas y todos?

5. Horas después hubo una multitudinaria manifestación pero no era para mostrar repulsa por esta masacre. ¡No! era para pedir al gobierno que negociara con ETA. Miles de vascos en las calles, la mayoría de ellos jamás se manifestaron por sus víctimas. pic.twitter.com/vOcdi11EPl — Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) October 25, 2021

Y seguirá pasando

O con ellos o contra ellos

Por cierto, igual tuve suerte porque todos los periquitos que conocí viviendo en Barcelona era gente de puta madre, pero menuda vergüenza / asco los silbidos constantes a Iñaki Williams. — Sillonbol (@sillonbowl) October 26, 2021

Estoy de acuerdo al 100% con. Se lo dijo a Carmen Calvo a la cara en la SER y se refería, cómo no, a Podemos y al PSOE. Pero ambos partidos tienen que darse cuenta, de una vez, de que el gobierno español es en coalición pero está en minoría. Y losentre los partidos en el consejo de ministros no facilitan al resto de fuerza apoyarles para aprobar cualquier ley o los presupuestos. "Al socio se le respeta", decía Iglesias y aplaudo yo: pues que empiecen a hacerlo abandonando las puestas en escena que dan un poco de vergüencita.Solo unas horas después de que Pablo Iglesias (mucho más cómodo de contertulio que de candidato) pidiera en público respeto del PSOE para Podemos,, la nueva gran jefa del partido morado, quiso adelantarse vía vídeo en Twitter al anuncio de laese gobierno de coalición tan tensionado. ¿Qué es el respeto entre socios de la coalición? ¿Lo es que la secretaria general de uno de los partidos se apresure a? ¿Lo es que Yolanda Díaz amague con generar una gran crisis en el momento en el que más fuerte está en las encuestas?Alabo el recuerdo deen Twitter a todas las víctimas de ETA, echo de menos cierto contexto (no justificación), y no me parece ni bien, ni justo, ni justificable que para relatar un asesinato (cuádruple, como el del 25 de octubre de 1986 en Donostia), Ordóñez tuitee: "Horas después hubo una multitudinaria manifestación pero no era para mostrar. ¡No! era para pedir al gobierno que negociara con ETA. Miles de vascos en las calles, la mayoría de ellos jamás se manifestaron por sus víctimas". ¿Ha preguntado ella a esas personas, una a una, por qué se hanTodosdespués de los confinamientos, pero no podemos olvidar que una pandemia mundial sigue azotándonos, y para eso están noticias como la de Abc que llegó a la portada de Menéame: "Ladispara el coronavirus hasta quintuplicar la media española". Esto seguirá sucediendo, por eso la vacunación es tan importante y mantenerque son sanitarias pero también se seguridad, es imprescindible. Lo que no podemos permitirnos, por nuestro propio bien, es hacer como si todo estuviera ya pasado.Ojalá fuera tan sencillo todo como interpretar losen el campo del Espanyol. La animadversión de la grada perica tiene que ver con cómo se enfrentó el jugador del Athletic a los cantos racistas que en el anterior encuentro le dedicaron. Después de lo sucedido, la decisión que hay que tomar no puede ser más fácil: o con quieno con quien recibía losy valientemente les hizo frente. Quienes decidieron silbar el martes se posicionaron meridianamente, ahora nos toca hacerlo a los demás. Si no eres facha, a tope con Iñaki Williams.