Historias de domingo

Ni ellos, ni nosotros, ni nadie

Comprenderemos algún día , desde el sector hostelero, que no somos el ombligo del mundo?

Que hay gente que no vive una "experiencia" en un restaurante?

Que hay gente que disfruta mas comiendo un bocata que un degustación?

?? — Pablo_Pizarro_cocinero (@CocineroPizarro) January 3, 2022

No somos sostenibles

Resulta que en el desierto de Atacama hay un basural de ropa. Sí, un lugar donde hay -por lo menos- 100.000 toneladas de prendas. Muchas tienen etiqueta y nunca fueron utilizadas. pic.twitter.com/hqUtmZER96 — Jason Mayne (@MayneJason) January 3, 2022

El relato necesario

"Consejos que engañan"

Una historia de la mafia

Las y los periodistas hemos recibido una lección de humildad durante la pandemia después de ver cómo. Otra cosa es que la hayamos aprendido. Tampoco viene mal un baño de realidad en otros sectores. Por ejemplo, el hilo de Pablo Pizarro no habrá gustado a muchos: "¿Comprenderemos algún día desde el sector hostelero que no somos el ombligo del mundo? (€) Por no hablar del hostelero que se queja de las pocas ayudas, pero después, a su proveedor, aquel que no tiene ayudas y en muchos casos no puede cerrar porque es esencial, le deja el pufo".La parte buena de Internet es que todos podemos llegar a ver relatos como el Jason Mayne en Twitter y en Todo Noticias: "En el desierto de Atacama hay un basural de ropa. Sí, un lugar donde hay –por lo menos– 100.000 toneladas de prendas. Muchas tienen etiqueta y nunca fueron utilizadas". Una historia de la que, además, surge otra: "Para llegar hasta ahí pasamos por un asentamiento de –mayormente– venezolanos. Algunos chilenos lo llaman 'la toma' o también podría ser un campo de refugiados informal". Mayne nos recuerda que"Leica reivindica la", leemos en Photolari. Y para ello la marca alemana ha lanzado un vídeo titulado: "El mundo necesita testigos", que sirve para recordarnos lo importante que es que haya alguien en cada conflicto para contar al resto del mundo lo que sucede. Y si es con una Leica, mejor. Pero en el digital de referencia sobre foto no dan puntada sin hilo y nos recuerdan que la marca ha creado este vídeo y una serie numerada de cámaras reforzadas para esas aventuras por más de 8.000 € cada unidad que "acabará en más vitrinas de coleccionistas que en manos de fotoperiodistas".Un domingo como este, tan domingo y tan gris, lo es menos con lecturas como el artículo en The Conversation sobre la publicidad encubierta de los influencers en Instagram que firman las profesoras y el profesor de la UPV/EHU, Jiménez, Elorriaga, Olabarri y Monje. Después de analizar "4.500 posts de 45 influencers" llegan a una conclusión arrolladora: "En el 80 % de las ocasiones en las que hay marcas de por medio no se identifica con claridad que" pese a que "la legislación actual en España obliga a todos los agentes del sector publicitario a identificar los contenidos pagados".Reconozco que algunos de los mejores momentos del pasado verano para mí han sido los que robaba al día o a la noche para leer un capítulo más de. Reservé el libro antes de que la justicia lo secuestrara y ha estado meses en mi balda, pero la espera ha sido satisfactoria. El fallecimiento de Manuel Charlín en Nochevieja me ha devuelto a aquel recomendable relato de Nacho Carretero: una historia de la mafia con el inofensivo acento gallego que la pieza de Javier Romero en La Voz de Galicia ha completado, sobre una familia que se convirtió en clan mafioso más que ninguna otra en aquellas rías.