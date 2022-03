O asumimos el precio o asumimos el coste

El problema

¿El problema del precio de la luz y los carburantes? Éste ????



Beneficios en 2021:



Iberdrola: 3.900 millones

Endesa: 1.900 millones

Naturgy: 1.200 millones

BP: 6.615 millones

Repsol: 2.499 millones

Cepsa: 661 millones — Julen Bollain (@JulenBollain) March 23, 2022

Un mes que lo ha cambiado todo

Hoy hace dos meses que llegué a Ucrania para esta cobertura. Son 59 días en los que he viajado por el país y lo he visto cambiar: antes de esta guerra, cuando mucha gente pensaba que un conflicto a gran escala era imposible, y tras la invasión de Putin.

Esto es lo que he visto?? — ?????????? ??????????????????? (@mrsahuquillo) March 22, 2022

No son mis modelos

Juan Caño, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid: "Algo debe tener nuestra profesión para generar celebridades de la talla de nuestra reina y de la presidenta de nuestra comunidad" pic.twitter.com/Tz3NLoSDcJ — El HuffPost (@ElHuffPost) March 24, 2022

Pues vete

Se acabó compartir contraseña

El dinero público es limitado y si hay que rescatar a la hostelería, el transporte y el poder adquisitivo del funcionariado, habrá que quitar dinero de otros objetivos y planes. La otra opción es limitar el beneficio de empresas como las que Julen Bollaín recordaba en Twitter, y que han obtenido en 2021 los siguientes beneficios:: 3.900 millones,: 1.900 millones,: 1.200 millones, BP: 6.615 millones,: 2.499 millones,: 661 millones. Ojo, que por ese beneficio también tributan. Pero yo sí probaría a limitarlo a ver qué sale más rentable. Solo por probar. Solo por una vez. A ver qué sucede.María Sahuquillo es de esas periodistas que dignifican la profesión: se ha tirado dos meses en Ucrania y ha contado para El País cómo ha vivido la amenaza y la posterior invasión de Rusia. Su trabajo es estupendo y, por suerte, no es la única. En este mes ya pasado hemos visto cómo ha cambiado para siempre la vida de millones de personas gracias a las y los periodistas (y sus medios) que han decidido que el mundo tenía que ver lo que estaba sucediendo. No me cansaré nunca de reconocer su mérito ni de recordar que cualquiercualquiera, sitúa a quien la ejecuta en el mismo plano que Putin.Con periodistas como Sahuqillo, tantas otras y tantos otros (salvo a quienes no les permiten trabajar, como a Pablo González, que sigue detenido y aislado en una cárcel de Polonia) jugándose incluso la vida, Juan Caño, el presidente de la, decidió elegir otros modelos para la profesión: "Algo debe tener nuestra profesión para generar celebridades de la talla de nuestra reina y de la presidenta de nuestra comunidad" (El Huffington Post). Algo debe tener nuestra profesión, es cierto, pero no es bueno si nos dejemos meter goles como el de Caño y otros peores.Del mismo modo que no entiendo a quienes pierden un escaño y dejan de hacer política, como si solo la hicieran cuando hay posibilidad de seguir ganando dinero con ella, no entiendo a quienes dejan el partido con el que llegaron a un parlamento pero mantienen el escaño: el último caso es el de la, muy crítica con la dirección de su formación (con serios problemas en Canarias), tanto que ha decidido abandonar la disciplina del partido y pasarse al Grupo Mixto. Qué morro, ¿no? Y que no venga con la historia de que ella se debe a sus votantes, como si estos hubieran elegido a la persona y no al partido.Era cuestión de tiempo: la estrategia de compartir contraseña de Netflix, entre otras plataformas, solo ha servido para que la compañía entre en más hogares. Ahora pretende cobrar por hacerlo y es absolutamente lógico, pero recibirá quejas airadas de algunos usuarios que quieren todo gratis o con un buen descuento, agrandando la bola de un consumismo low-cost absolutamente inasumible.que nos ha echado en manos de China durante una pandemia y de las dictaduras árabes para evitar la de Putin. O asumimos el precio o asumimos el coste.