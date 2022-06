Rumbo a Kiev

Desde que @Santi_ABASCAL dijo en @El_Hormiguero aquello de "que los gays adopten a los niños que no 'quiera' nadie" me quedé con ganas de contestarle y explicar a la gente, como adoptada que soy, por qué esa frase no tiene pies ni cabeza.



Os explico cómo funciona el tema. HILO: pic.twitter.com/9CdDi3MK64 — ??Luda Mega?? (@LudaMerino) June 13, 2022

Aunque hablemos muy poco de ella,: los bebés nacidos en territorio ocupado tendrán nacionalidad rusa, leíamos ayer, solo unas pocas horas después de ver que "Draghi, Macron y Scholz" habían puesto "rumbo a Kiev en tren" (El Independiente). El gesto importa, la foto importa, el medio de transporte elegido importa,. Y mucho. Así que celebro que líderes europeos tan relevantes (¿cuánto hubiera dado Sánchez por salir en esa foto?) dediquen su tiempo a un conflicto que continúa yPor un lado, los líderes europeos ponían rumbo a Kiev, por otro, que el suyo, antes o después, partirá rumbo a Argelia. Porque la crisis diplomática y de suministros con aquel país no puede, simplemente, darse por hecho, como hace con casi todo el presidente español. Los problemas no se disuelven: se resuelven.Además, creo que el planteamiento de El Periódico de España es bastante acertado:y para ello necesita fotos como la de Sánchez haciendo los deberes ante el régimen. Una foto que España no puede evitar.Solo puedo estar de acuerdo con Luda Merino en su denuncia tuitera a lo qudijo en El Homiguero sin que nadie le corrigiese: "Merino recuerda que las y los niños no se eligen, que si se transmite eso se transmite que hay personas a las que no ha querido nadie antes (y así se estigmatiza a las hijas e hijos de parejas del mismo sexo), y queno tiene nada que ver con su género, como tiene que ser, evidentemente. Una vez más, el problema no es lo que diga uno de Vox, es que nadie le responda en el mismo plató.Los gobiernos EE.UU.,del combustible en sus respectivos países después de que se pusieran en marcha iniciativas públicas (desde la inyección directa de dinero, como en España, a la rebaja de impuestos) para detener la escalada, según Xataka. Los motores económicos americano, europeo y británico (que como todo el mundo sabe, siempre se han creído un continente más que una isla). No me explico que no lo haga España, que se ha limitado a poner en marcha un recopago en las gasolineras (y a seguir recaudando).He aplaudido en esta columna las iniciativas de losque afectan directamente a nuestra vida (al final, la mayor parte del tiempo somos reducidos a personas consumidoras y trabajadoras). Y pienso seguir haciéndolo. Por desgracia, el primer gobierno español de coalición y el más progresista de la historia s, en los partidos o en el consejo de ministros y ministras. Y ahora, además, tienen una nueva ocupación que no es mejorar la vida de la ciudadanía: "El Gobiernopara evitar un mayor desgaste" (El Confidencial).