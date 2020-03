La naturaleza responde

No es nada extraño o no nos lo debe parecer. La naturaleza nos habla en el mismo idioma que nosotros le hablamos a ella, tiramos plásticos, colillas y un sinfín de materiales indestructibles, contaminantes, el mar nos los devuelve, destruye costas, los ríos nos ahogan, polucionamos el aire y éste nos envía el bicho éste que estamos respirando y nos mata. No es la naturaleza una asesina, simplemente trata de buscar un equilibrio y tal vez enseñarnos algo que me parece nosotros no queremos aprender, solamente actúa según su sabiduría, "demasiados seres dañinos" € pues reduce el número.En la historia de la humanidad sabemos que siempre ha habido enfermedades terribles, plagas, pestes, guerra, que es la enfermedad por excelencia provocada siempre por la naturaleza del hombre: "El ser más inteligente de la creación". Hemos terminado con muchas de esas enfermedades, pero la naturaleza saca a trabajar su propio sistema inmunológico y se va inventando otras, únicamente busca su propio equilibrio, ahora tiene más trabajo que en siglos anteriores, hemos prolongado la vida y sus métodos de compensación van cambiando.El hombre dañado por el hombre huye, nadie le acoge, se muere de hambre, de frío, de horror.El hombre tiene luz y también oscuridad, cada uno de nosotros tenemos o debemos tener la responsabilidad de buscar la luz.Somos ignorantes de la verdadera naturaleza de la naturaleza, ahí estamos implicados totalmente los humanos, máximos responsables del cuidado del lugar donde habitamos.Conócete a ti mismo. Da un poquito de luz a la oscuridad.