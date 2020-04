Estos últimos días la prensa se ha llenado de menciones de la generosidad de numerosas empresas que donan dispositivos médicos u otro material. ¿Por qué seguimos hablando de donaciones de material sanitario, cuando todas las empresas están obligadas desde hace semanas a declarar cuánto material tienen en su poder y a ponerlo a disposición de las autoridades? No solo no se está requisando este material para hacerlo llegar a la primera línea, sino que se permite que algunas empresas lo utilicen para su propia propaganda.Esto, que quizá fuera anecdótico hace unos días, se convierte en una conducta criminal cuando hay miles de profesionales sanitarios infectados y va creciendo el número de muertos.Ha llegado el momento de exigir al sector privado, sanitario o no, que cumpla con su parte en esta pandemia.