Falta de servicios necesarios

Últimamente o desde hace 3/4 años se viene observando que cada vez nos quitan unos servicios que, aunque no se consideren "esenciales" sí que son necesarios, y me refiero a: bancos y/o cajas de ahorro, con horarios muy restringidos, y otros como Kutxabank (en Altsasu) que solamente abren los martes de cada semana, éste desde el año pasado. Si hablamos de telefonía móvil, hace un año había dos: Movistar y Vodafone, también han desaparecido; de sedes sindicales: UGT, CCOO y ELA, han colocado un cartel con un número de teléfono o si es urgente, atienden el Pamplona. Y hablando de servicios muy públicos como Renfe, autobuses de línea, Correos y centros de salud, el retroceso o restricciónes de los servicios es muy significativo: en trenes solo circulan un 60%, autobuses solo el 40%, el reparto del correo está muy distanciado del día a día y en el centro de salud la cita presencial casi está suprimida (salvo casos muy, muy urgentes ) y así, estamos viendo cómo en una población de 7.500 habitantes y con 21.600 en toda Sakana estos servicios citados, más alguno también, como el propio Ayuntamiento, hay que pedir cita previa o ser atendidos por teléfono o a través de internet. El caso es que aún existen muchos vecinos y vecinas que ni tenemos coche propio, ni tenemos internet. Por consiguiente, nos consideramos en condiciones muy desfavorables para hacer gestiones o asuntos propios del día a día. Ya entendemos que la covid-19 nos ha pillado a todos a contrapié, pero hay cosas que han sucedido hace años y no había pandemia. Por lo tanto exigimos a las instituciones públicas (ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno de Navarra, en este caso), que analicen estas situaciones y las mejoren, para el mejor servicio y atención al ciudadano.