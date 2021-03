Sobre el matadero municipal de Baztan

En relación a la carta del concejal de Geroa Bai Baztan Joseba Moreno publicada sobre el matadero municipal, y las graves acusaciones que hace al alcalde cuando dice que esta alcaldía estaba al corriente de la existencia de dos expedientes sancionadores a los arrendatarios del mismo, afirmo tajantemente que no es así.Para ello se amparan en las palabras del jefe de una sección que no especifican. Y añaden que en el pleno del 25 de febrero desde el equipo de gobierno se respondió a esta cuestión diciendo que se desconocía la existencia de dichos expedientes sancionadores.El equipo de gobierno se ratifica en lo dicho en esa fecha. Lo que existe, a esa fecha, son actas de los veterinarios del Instituto de Salud Pública, no expedientes sancionadores, que son cosas muy diferentes.El único expediente que ha tenido entrada en este Ayuntamiento tiene registro del 13 de marzo de 2021, y llega a la mesa de alcaldía el 16 de marzo, del otro no hay información alguna.Resulta extremadamente llamativo que Geroa Bai sea conocedor de este expediente antes que el Gobierno municipal, y además tenga noticia de otro del que este gobierno no tiene conocimiento alguno. ¿Qué hay detrás de esto? El acceso a esta información antes que el Gobierno alguna explicación tendrá, pero lo desconocemos.En cualquier caso, como ya hemos manifestado en anteriores ocasiones, el servicio está arrendado a un tercero que está recibiendo muchas y variadas quejas por parte de los usuarios. El equipo de gobierno ha intentado atender las reclamaciones y solucionar las que estaban en sus manos; ya que se trata, como se ha indicado, de una infraestructura pública pero arrendada.Así, vistas las fechas, el equipo de gobierno ha valorado que lo más eficiente en términos de gestión administrativa era y es sacar lo antes posible a concurso público el arrendamiento del matadero. Para ello, a través de una resolución de alcaldía del 23 de febrero, se comunicó a los arrendatarios que no iba a haber prórroga del contrato. En estos momentos se está trabajando para que a lo más breve se disponga de un pliego de condiciones y pueda iniciarse el procedimiento de licitación.