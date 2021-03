Hace unos días en la prensa de Navarra aparecía la noticia de la tramitación de la licencia de un macrohotel de una estrella en el Soto de Lezkairu, barrio de Pamplona. Me sorprende e indigna una tan disparatada proyección de nuestra bonita ciudad con un turismo de botellones de fin de semana, borrachos, drogas y otras actividades. Un turismo de muy baja calidad, no demandado por la ciudadanía y que no aporta nada económicamente y por contra implica disturbios y altercados con los vecinos, actuaciones policiales, riesgos nocturnos para hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Todos conocemos la situación de malestar y estrés que soportan los vecinos en las localidades donde existen este tipo de hoteles, saliendo en las noticias continuamente. En concreto la ubicación de un hotel de este tipo en el Soto de Lezkairu crearía un corredor negro, Casco Antiguo-Plaza del Castillo-Carlos III-Soto de Lezkairu, intransitable los fines de semana y con el mobiliario destrozado, por ejemplo todos los parques infantiles del recorrido.Señor alcalde, no a este tipo de hoteles en ninguna parte de Pamplona. Los vecinos esperamos por parte de nuestros dirigentes una respuesta negativa y contundente a este tipo de iniciativas. Animo a todos los vecinos y vecinas a expresar su rechazo y a apoyar las acciones que promuevan el rechazo a esta mala iniciativa. La participación ciudadana es imprescindible.

El autor es vecino de Pamplona