Soluciones políticas inteligentes

El Gobierno ha decretado que, en vista de los problemas judiciales y que la pandemia no remite, que durante el estado de alarma la sanidad esté dirigida por jueces y la justicia por los sanitarios. A ver si así aciertan. El PP cambia de domicilio para que sus problemas judiciales se queden en Génova 13. Arrimadas se alía con el PP en Murcia pero explota Ayuso y Pablo Iglesias sale del Gobierno. Como Illa ha ganado las elecciones en Catalunya formará gobierno con PP y Ciudadanos. Vox ignora cómo terminó la Alemania nazi, el fascismo italiano y que a Franco le han expulsado del valle de los Caídos. Han decidido reflexionar por primera vez y confían en no sucumbir. A Trump le han expulsado de las redes sociales y de la Casa Blanca. BoJo va a suplicar a la UE la readmisión como socio; aduce que se equivocó. Evo Morales retorna a Bolivia con toda la dignidad y los usurpadores están procesados. Cuba sobrevive al bloqueo de USA y saluda a Trump llamándole el "clown of the world". Es sabido que en la China comunista no hay libertades, aunque han erradicado el covid-19. Además, ya rebasa en muchas disciplinas a los gringos. En el Athletic se impone la cordura y ficharán argentinos y japoneses. El Gobierno Vasco asume que hablar inglés es más útil que euskara. El LABI impone un nuevo orden de vacunación: primero la Ertzaintza, después las FSE y munipas, a continuación los jueces que sepan medicina, y finalmente los sanitarios y profesores. Pedro Sánchez proclama que España es una democracia plena, lo que constituye motivo de orgullo nacional.