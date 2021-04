Agravio comparativo hacia los cuidadores del Centro San José

En el marco de los Fondos adicionales del Segundo Acuerdo Estatal para la mejora del Empleo Público y de las condiciones de trabajo, el Gobierno de Navarra y varios sindicatos acordaron, entre otras medidas, la subida de nivel de los cuidadores del Departamento de Educación que se encontraban en el nivel D y que pasaron automáticamente al nivel C.

Sin embargo, a los cuidadores que nos encontramos trabajando en el Centro San José no se nos ha incluido en dicha promoción automática al nivel C, por lo que consideramos que se nos ha discriminado de una manera totalmente injusta y nos sentimos agraviados, entre otros, por los siguientes motivos:

Los cuidadores tanto del Centro de San José (adscrito a la Agencia Navarra para la Dependencia y Desarrollo de las Personas) como los cuidadores que trabajan en el Departamento de Educación, procedemos de las mismas convocatorias de oposición y de las mismas listas de contratación, por lo que teníamos derecho a acceder a plazas indistintamente en los dos departamentos y la mayoría hemos desarrollado nuestro trabajo en ambos, derecho que a partir de ahora se nos priva porque los trabajadores de San José no podemos optar a las plazas de cuidador del Departamento de Educación porque están encuadrados en otro nivel.

No entendemos por qué razones unos trabajadores que procedemos de las mismas convocatorias de oposición y de las mismas listas, y hemos demostrado en las pruebas de acceso en la Función Pública tener el mismo mérito y capacidad, tenemos distintos derechos retribuidos y distintos derechos de acceso a vacantes, incluso en muchos casos figurando con mejores calificaciones en las convocatorias, que a otros trabajadores a los que se les ha promocionado € Ante esta injusticia es muy difícil quedar impasible.

El Gobierno hizo caso omiso ante el informe favorable del Defensor del Pueblo con fecha del 22 de marzo 2019 que "Consideraba sugerir al Departamento de Presidencia, Interior y Justicia que realice las actuaciones necesarias para encuadrar el personal cuidador del Centro San José (Departamento de Derechos Sociales), por el trato discriminatorio que reciben con respecto de los cuidadores del Departamento de Educación, por su falta de encuadramiento al nivel C".

Por si alguien desconoce nuestro trabajo, es preciso destacar las numerosas e importantes funciones que realizamos en el Centro San José; realizamos un trabajo multidisciplinar que abarca no solo el campo asistencial y afectivo, como en un principio se pudiera pensar, sino que también abarca el ámbito sanitario, social y educativo, siendo el personal de referencia de cada usuario.

Ahora con la aplicación del Decreto 92/2020 del 2 de diciembre se nos van a exigir cada vez más funciones y responsabilidades que se nos escapan a nuestro nivel D de tareas auxiliares o análogas, y las exigencias de nuestras funciones van a seguir aumentando en una plantilla totalmente desmotivada y poco valorada.

Necesitamos que se nos ponga en valor un trabajo realizado principalmente por mujeres, y no se debería olvidar la dedicación y responsabilidad con que hemos afrontado nuestras tareas en estos tiempos de pandemia, dejando a un lado nuestros derechos como vacaciones, licencias y otros permisos para priorizar nuestro trabajo en primera línea y la atención a las personas residentes.

Con mucho esfuerzo hemos conseguido seguir adelante con nuestro compromiso de dedicación en unos momentos tan difíciles y complicados, así que no queremos medallas de oro ni reconocimiento público, sino que lo que pedimos es justicia y que nos equiparen en las mismas condiciones que a nuestros compañeros de Educación con los que concurrimos en la misma oposición y mismas listas de contratación, no entendiendo que se nos niegue la subida al nivel C.

Seguiremos insistiendo y luchando hasta que se reconozcan nuestros derechos hasta el momento lesionados y negados.

En representación de los cuidadores de San Jose (ANDAP)