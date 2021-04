Jacinto cumplió 88 años

Este artículo va para ti, de parte de tus hijos y nietos. Es de justicia divina que después de tantos escritos dedicados a unos y otros, recibas al menos uno con todo nuestro cariño. Y admiración también, por la coherencia que has mantenido siempre en la vida. Todo un ejemplo."Vencido de tanto hacer frente al mar y su oleaje" es una de tus frases preferidas, ya de pequeño una profesora te lanzó al agua y no te gusto mucho. "Mis facultades se han convertido en dificultades", es otra frase tuya. Pero hablamos de dificultades físicas, porque las mentales están perfectas y escribes cosas muy interesantes, como ya se conoce. La pierna derecha te falla más que la izquierda, no sabemos porqué será.Nos encanta contar contigo en este largo viaje de la vida, acabas de cumplir 88, por si alguien no lo sabe. Siempre nos has enseñado que el buen humor y el afecto nunca deben faltar. Son la gasolina de la vida.Cuando salimos de paseo a la calle, siempre hay tiempo para parar y sacar conclusiones sobre los temas de los que vas hablando. Y no sólo con la familia, también haciendo pausas con cualquier conocido o desconocido que anda por la calle inocentemente. Feliz cumpleaños y un beso de tus nietos. Tu saludo preferido al hablar con los nietos es príncipe real. ¡Y eso que no eres muy monárquico!Recordamos cuando acompañaste en el Ayuntamiento de Pamplona a unos trabajadores que se habían encerrado en huelga de hambre, mostrando tu solidaridad con ellos. También tenemos muy buenos recuerdos de visitas que hacíamos a familias con necesidades y otros que venían a nuestra casa para pedir ayuda y nuestra madre [Iña Jefa] les sacaba algo de comer mientras les escuchábamos. Todo era solidaridad. Era la época en la que eras concejal del Ayuntamiento de Iruñea.Otra frase muy típica tuya: "Las fuerzas del orden aparecieron y el desorden quedó establecido". Y es que la policía es policía sea de donde sea. Hay más: "Quiero que seas libre". Esta frase acompaña en todo tipo de contextos. Un padre ejemplar y un abuelo muy cariñoso con todos sus nietos. Un beso y mucha fuerza para seguir escribiendo cosas que otros no se atreven. Un recuerdo muy especial para tu mujer y nuestra madre, que nos ha dejado un vacío imposible de llenar.Así que zorionak! berriro, y que sigas escribiendo mucho más. Que otros te copiaremos. Tus hijos y nietos están encantados de tenerte cerca. Ya sabemos que estás vencido de tanto hacer frente al mar y a su oleaje, pero queríamos decirte que seguimos a tu lado en este largo viaje por las encrespadas olas del mar.No nos tienes que dar porque te queramosPorque aunque lo que esperamos no esperáramoslo mismo que te queremoste quisiéramos...