¿Y si esto ha sido provocado qué?

Al leer ayer la carta titulada Del telediario al Tik Tok, decido tratar de profundizar en la reflexión sobre la manipulación de masas. Antes, por muchos siglos, ha sido la religión católica (unida a los reyes) la que se ha aprovechado del miedo al infierno y a los castigos de la inquisición para manipular a las masas, y por eso todavía política y religión se dan la mano mucho más de lo conveniente. Que las personas egoístas tienen un afán desmedido de poder lo sabemos todos. Y que son capaces de provocar las mayores barbaridades humanas, también lo sabemos por la historia. Ahora muchas personas en privado aceptan que este virus es probable que haya salido de un laboratorio porque tiene características demasiado extrañas en comparación a los virus conocidos hasta ahora. De ahí a pensar que ha podido ser provocado intencionadamente, ¿acaso si ha sido así lo podremos saber? De una cosa estamos seguros, que a la vez de existir un exceso de informaciones en barullo sobre todo tipo de temas entremezclados en las redes de internet, existe un bloque sobre las informaciones verdaderas de muchas cosas sociales y políticas. Y ésta puede ser perfectamente una de ellas. Yo veo mucho dinero público a través de las vacunas pasando a empresas privadas. Y además se nos quiere hacer ver que esas empresas son muy altruistas y casi pierden dinero. ¿Conocemos la verdad? De seguro que no. Pero el miedo bloquea a las personas, y más cuando las ideas no están del todo claras. Ésta es otra forma de Divide y vencerás. Y otro efecto directamente relacionado con ello es la subida de impuestos desmesurada y todo el mundo calla y acepta. ¿Por qué? Por impotencia, por un estado social de sometimiento a unas "entidades ocultas y casi abstractas" que, si no existiesen, ¿por qué estamos viviendo en un planeta con una situación tan enrarecida?