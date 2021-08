Más esenciales que nunca

Domingo. La portada de DIARIO DE NOTICIAS DE NAVARRA protagonizada por un aumento de los trastornos de la conducta alimentaria durante la pandemia. Los datos alertan de otro de los efectos que la pandemia está causando. Pero ¿es realmente esto causa de la pandemia? No exclusivamente. Si bien es cierto que la pandemia ha reflejado datos impactantes en la identificación de nuevos casos de trastornos de la conducta alimentaria, el desarrollo de un TCA viene condicionado, entre otros muchos, por factores sociales que afectan directamente a la manera en la que nos alimentamos y que nos hace crear una relación inadecuada e insana con la comida. Está claro que en un sistema individualista la promoción de la salud y la prevención de enfermedades se queda a un lado. No se prioriza educar en salud, crear políticas de salud basadas en prevención de distintas enfermedades supone mucho más esfuerzo que recetar una pastilla.Herramientas existen, es cuestión de hacer uso de ellas de la manera más efectiva posible. Atención Primaria está considerado como el primer nivel de atención dentro del sistema de salud encargado, precisamente, de la prevención de enfermedades y promoción de la salud en cada uno de sus centros desde que nacemos. Entre los componentes de los equipos de Atención Primaria se encuentran profesionales de la medicina de familia, pediatras, profesionales de la enfermería, trabajadoras sociales y personal administrativo. Equipos incompletos en los que faltan profesionales de la dietética y nutrición. Los profesionales de la dietética y la nutrición somos personal sanitario especializados en alimentación, capacitados para educar en salud con una clara posición ante la importancia que deberían tener las políticas de salud en cuanto a prevención y promoción de salud. La incorporación de este colectivo en el sistema de salud proporcionaría a la sociedad información veraz, adecuada y basada en evidencia científica en el tratamiento y prevención de muchas patologías como han sido en este caso los trastornos de la conducta alimentaria.Por no hablar de que el "93% de los casos son chicas", analizar estos datos desde una perspectiva feminista me lleva a pensar que igual ya va siendo hora de asumir la carga que recibimos las mujeres para cumplir con lo impuesto en una sociedad machista y que, entre otras muchas, esta es solo una consecuencia más.