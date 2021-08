Sobre la zona azul en la Txantrea

Mi suegra vive en una calle de la Txantrea. Es dependiente y no puede salir de casa si no es con una ambulancia. Sus tres hijos van a atenderla por turnos y llevarle la comida. Hasta ahora se podía aparcar delante de la puerta e, incluso, con la reducción de plazas para dar mayor visibilidad en pasos de cebra o cruces, a máximo 10-20 metros. A partir del 1 de septiembre el Ayuntamiento ha decidido unilateralmente y, "por nuestro bien", implantar la zona azul. Resultado: cada hijo deberá pagar más-menos 360 € (2 horas 2,10€, por ejemplo). El barrio de la Txantrea está habitado mayormente por personas mayores en pisos o casas sin garaje. Con esta medida (no consensuada con el barrio) se obliga a un desembolso económico muy cuantioso para familiares y visitantes. (Colocar un vado costaría entre 180-200 € más 31,35 por la placa y una fianza de 1.605€).Esperemos que aún se esté a tiempo para dar marcha atrás a este Compartir para mejorar/partekatu, hobetzeko = atropello para aumentar sus arcas que nos afecta a tod@s.