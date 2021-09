Rico o pobre

Salvo excepciones, veremos que los países que no tienen recursos naturales son por lo general los más felices y pocas veces son noticia, cosa que no ocurre con los países ricos, donde ávidos de "sacar provecho" acuden países poderosos. Hoy tenemos el caso de Afganistán, donde nos dicen que tienen acceso a 2,5 billones de euros en minerales, país con una riqueza extraordinaria en su subsuelo. Nos dicen que China se posiciona para convertirse en su mayor socio extractor: de bauxita, cobre, hierro, y el tan ambicionado litio, y oro, depósitos que han sido valorados en tres billones de dólares. Y luego leemos, que países como Alemania (y Bruselas) proporcionan fondos para paliar sus necesidades. ¿Ustedes entienden esto? Es terrible lo que está ocurriendo en este país, que hubiera sido más feliz, sin duda, siendo pobre.Y no cito que recientemente el presidente afgano huyó del país en helicóptero con 269 millones de dólares en efectivo que, al no caber todas las maletas, hubo de dejar varias en tierra. Noticia dada por una de las cadenas de televisión.