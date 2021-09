Requerimiento injusto de Hacienda

Soy madre de dos niños separada desde hace cinco años. Durante este tiempo he tenido la custodia de mis hijos y el último año, de mutuo acuerdo con mi expareja, decidimos pasar a tener la custodia compartida.Realizamos todos los trámites pertinentes y para el mes de noviembre ya estaba todo formalizado y hecho efectivo. Como todos los años hago en su momento la declaración de la renta e incluyo a mis hijos para la consiguiente desgravación ya que han estado diez meses bajo mi custodia. El padre hace la suya e incluye a los niños ya que los dos últimos meses ha sido custodia compartida.Cuál es mi sorpresa que a día de hoy me llega un requerimiento de Hacienda para que devuelva 1.200 euros porque como a 31 de diciembre constaba que la custodia era compartida no tengo derecho a la desgravación obtenida por los diez meses que estuvieron conmigo. Me parece algo injusto y equivocado que debería ser revisado. ¿No sería más lógico hacerlo proporcionalmente al tiempo de las custodias?Aunque ya me han avisado de que no me servirá de nada, voy a realizar la correspondiente reclamación, e invito a quien haya tenido el mismo problema a que haga lo mismo a ver si entre todos podemos cambiar la susodicha ley, y en su defecto espero que estas líneas le sirvan a alguien para que no le ocurra lo mismo.