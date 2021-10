Creado a finales del siglo XIX por los hermanos Lumiere, sería catalogado como el séptimo arte, que con el tiempo sería el arte más influyente al ser un medio de comunicación masivo, donde el cine clásico tuvo mucha importancia en la educación, que no así en el cine moderno, donde verdaderos churros dejaron mucho que desear. Tiene una gran influencia en la manera de ver el mundo y es una poderosa herramienta cultural. En este Festival de Cine de San Sebastián quizá se proyectan demasiadas películas, lo cual dificulta, sin duda, al jurado que haya de otorgar los premios. Como todo cambia, el look de ellas sigue siendo impecable, y, lamentablemente, el de ellos no, aún cuando esto pueda ser una apreciación subjetiva, debieran de tomar nota de cómo hay que vestir, como se hace en otros festivales de prestigio, y el de San Sebastián lo tiene. Lamentable.