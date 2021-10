Obras en la Rochapea

En mi anterior escrito dije que esperaba que no se quedara el charco ubicado en la confluencia de las calles Joaquín Beunza, travesía Río Arga y calle Sarriés como el chiste del fin de la obra. Pues de momento ahí está. Una piscina para este barrio. Un ejemplo más de la mala organización y planificación de los trabajos ya que parte de la nueva pintura se queda dentro de la piscina. No es muy profunda, por lo que no podemos bañarnos, pero a buen seguro algún coche a su paso bañará a peatones.Una demostración más de porqué hemos estado reclamando, comerciantes y vecinos del barrio, y hago nuevamente hincapié, en la mala gestión de los responsables de la obra.Esperemos y deseamos que cuando asfalten el resto de calles quiten esta piscina y procuren no dejar ninguna otra.