Coordinación vs imposición

La palabra coordinación proviene del latín coordinare: ordenar algo ajustándolo con otra cosa, ajustar uniendo o combinando. A pesar de lo bien que suena coordinación, lo habitual, lo fácil, es buscar la imposición; un concepto de la misma procedencia latina y que significa poner encima. Es más cómodo, más rápido, más poderoso me atrevería a decir, pero menos eficaz, menos respetuoso, menos constructivo y mucho menos democrático.Cuando alguien opta por la imposición, quienes la sufrimos debemos defendernos. Por eso escribo, señores y señoras dirigentes del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, defendiéndonos una vez más, porque les cuesta comprender que su forma de actuar no es la correcta en cuanto a coordinación sociosanitaria se refiere.No es la primera vez, ni me temo que será la última; pero me refiero ahora a un informe emitido por el Instituto de Salud Pública y Laboral que conocimos a finales de agosto y que el pasado 29 de septiembre fue objeto de debate en la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra.El informe, por decirlo suavemente, es un documento poco afortunado, lleno de valoraciones arbitrarias, de opiniones sin fundamento y sin el más mínimo rigor profesional. Un informe que omite varios meses de pandemia, que hace un análisis parcial y que en muchos momentos toma un cariz acusatorio que intenta dañar nuestro sector. No pasamos por ahí: es una infamia contra un sector que ha trabajado mucho y bien en esta pandemia. Ese informe no recoge en absoluto la realidad del trabajo y la actitud de los profesionales del sector sociosanitario durante esta crisis.Pero, cuando hablaba de imposición, me refería también al proceso de elaboración del documento. Cuando lo conocimos, y tras haberles mostrado nuestro más profundo desacuerdo con su contenido e instarles a que lo retiraran, nos reunimos con la plana mayor del Departamento de Salud. Acordamos trabajarlo en coordinación. Era finales de agosto, como decía. Una vez más, incumplen sus acuerdos. Coordinación, cero. El informe ya ha llegado al Parlamento.Desde Lares Navarra siempre nos hemos caracterizado por resolver los problemas mediante la comunicación, aunque nos lo ponen ustedes muy, muy difícil. Tenemos la inmensa fortuna de que las personas que cuidamos y sus familias saben de primera mano cómo funcionan los centros, y la energía y entrega que cada residencia de Lares Navarra pone en la atención para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas que viven con nosotros.Responsables del Departamento de Salud: si hacen el esfuerzo de bajar de su pedestal, colocarse en el lugar que les corresponde y apostar por el trabajo coordinado (hacerlo mano a mano con el resto de profesionales y entidades de este sector), nosotros les esperaremos aquí, dispuestos a esa coordinación. Con humildad, humanidad, conocimientos y mucha profesionalidad.