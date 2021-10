Al Ayuntamiento de Peralta

El otro día acudí con mis hermanos al funeral de mi tía Lucía Rubio en Peralta. Esto, señores, no va de política sino de respeto. Después del año y medio que llevamos padeciendo, les sugiero que se pongan en el lugar de los asistentes y familiares, que no pasamos, como ya se pueden imaginar, un buen día. Pero mi sorpresa llegó en el cementerio, cuando los trabajadores subieron el féretro y lo introdujeron en el nicho. Mi tío, el marido de Lucía, fallecido hace ocho años, fue sacado por los trabajadores en una bolsa de plástico negro como si de una bolsa de la compra se tratara y a continuación lo pusieron junto a mi tía. No daba crédito a lo que estaba viendo. Me parecía una película de terror/drama o no sé muy bien. ¡Ni en tiempos de África! Señores del Ayuntamiento, por favor, un mínimo de respeto. Entiendo que es su trabajo diario, pero piensen en los que acuden al evento y en su situación.