Os voy a contar un cuento que tiene como protagonista al listo de Dornier. Érase una vez que el aquí presente bajó a la sidrería La Runa, en la calle Errotazar, pues había quedado con un amigo para comer, y aparqué en zona azul. Fui a sacar el ticket y me equivoqué en la hora (error mío). El caso es que cuando salimos de comer me encontré con un sobrecito de denuncia por haber rebasado el tiempo. Volví a La Runa, le pedí cambios al camarero, pagué los 4 euros de anulación de multa, eché el sobre en el buzón de la máquina y dije ya está. Pero luego me di cuenta de que no me había quedado con el justificante que viene en el recibo, metí todo al buzón, pero dije malo seaaaa y me fui.Para mi sorpresa, el día 17 de diciembre recibo una felicitación del Ayuntamiento en forma de multa que dice "por estacionar por tiempo superior al indicado en el ticket". Bueno, pues 30 euricos más 4 igual a 34, y luego digo ¿dónde está el ticket que metí en el buzón? Pues se me ocurre que el listo al ver que yo no tenía justificante lo rompió y se quedó con los 4 euros. Yo no espero nada de Dornier, pero si se molestan en investigar lo tienen fácil, quien hizo la recaudación el día 04-11-2021 en la máquina que está en la calle Errotazar al lado de sidrería La Runa, y saldrá, y además seguro que tiene alguna manchita, y seguro que trabajó de aprendiz con Curro Jiménez.