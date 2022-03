El lunes día 7 se nos fue nuestro amigo Manolo, Manuel Vitar Fernández. Alguien dijo una vez: cuando un amigo se va algo se rompe en el alma, y eso ha ocurrido Manolo. Nos has dejado rotos. Tu huella, tu amistad, tu personalidad, tu forma de ser, todo esto se ha quedado con nosotros. Te conocimos con apenas 15 años, cuando viniste de tu pueblo Campillo de Llerena (Badajoz). Aquí viniste a trabajar, aquí aprendiste a abrirte camino en la vida, a valorar la amistad. Hiciste tu familia junto a Turi y muchos amigos, y también hiciste más grande a esta tierra que te acogió, sin olvidar nunca tus raíces extremeñas. Te has ido, pero te sentimos cerca. Nos has dejado pero tus huellas hacen que no te olvidemos. Tenías muchos valores que los resumimos en uno: eras una buena persona.