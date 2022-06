Ayuda para unos padres con niño autista

Tengo un hijo con autismo severo, hiperactividad y una discapacidad del 78%. Los padres sin ayuda no podemos hacernos cargo de él. Actualmente está escolarizado en el colegio privado de educación especial (fundación) Isterria. Allí existe opción de internado de lunes a viernes durante el periodo lectivo, pero dadas las circunstancias de mi hijo necesita un cuidador para él solo que el colegio no puede aportar sin ayuda estatal.Desde las instituciones públicas nos comunican que se niegan a aportar fondos públicos para una entidad privada. En Navarra no existe ninguna entidad pública que cubra estas necesidades.La Ley Foral 15/2005, de promoción, atención y protección a la infancia y adolescencia en más de 8 ocasiones cita la colaboración necesaria entre entidades públicas y privadas. Art. 3 f) , Art.7 2d), Art 9.1, Art.31 2b, Art.60 1.....etc...Los padres sin ayuda no nos podemos hacer cargo de nuestro hijo. Necesitamos:-Una institucionalización (ingreso) de Telmo al menos parcial.-Que las instituciones públicas aporten un cuidador para su correcta atención.-Ayuda en el domicilio. No puede ser que haya fondos para todo kiski, rentas garantizadas, refugiados, centros de atención a personas mayores, etcétera, y un niño de 7 años navarro esté totalmente desprotegido y por ende marginado respecto a las demás personas. Llevamos años pidiendo ayuda, diciendo que no podemos más y no obtenemos nada... simplemente la sensación de que somos un problema y aquí todo el mundo con ganas de escurrir el bulto. También aprovecho para comunicar a Patxi Vera Donazar (defensor del pueblo) que el Expediente Q22/757 sigue abierto y yo sigo esperando una respuesta por parte de las instituciones. Las últimas semanas el padre del niño me dice que ha llegado a su límite, que se siente enfermo y que ya no puede garantizar la seguridad de Telmo. Y que de seguir así va a renunciar a su atención, dejándolo en situación de desprotección. Y yo sola es imposible del todo hacerme cargo de él, ni siquiera puedo con él ya físicamente. Pero... ¿a la situación de dejarlo en desamparo tenemos que llegar para que alguien haga algo al respecto?Y yo también estoy desbordada físicamente y psicológicamente.Ya hace muchos meses, por no decir años, advirtiendo que algo terrible puede pasar porque no podemos más. Me parece de vergüenza que no existan ayudas para nosotros y sí para todos los demás. Si algo terrible pasa, como ya estoy avisando desde hace tiempo... ¿quién se va a hacer responsable? Tengo un vecino que le dio un ictus y todos los días viene una persona a ayudarle, y os aseguro que él lleva una vida más digna que la mía, sale a pasear solo, conduce, etcétera. Otra vecina lleva 7 años en España y le caen 1.200€ /mes... ¿Y me están diciendo que para mi hijo, que lo necesita, no le pueden poner un cuidador en su colegio? También sé que las nietas de un político navarro bien conocido con 12 años llevan años ingresadas en una institución. ¿ Y esto cómo se hace? ¿Unos sí y otros no? ¿Alguien me explica esto? En fin, espero respuesta.