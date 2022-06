No me gusta nada esta moda, por llamarlo así, de definir a los delincuentes que camparon a sus anchas por las inmediaciones del estadio de Saint-Denis, en las inmediaciones de París, como muchachos o jóvenes. ¿Cuál es la razón de querer atenuar un comportamiento delictivo? Un delincuente lo es independientemente de su edad. La mayoría de los jóvenes que conozco no presentan este tipo de comportamiento mafioso, así pues no generalicemos y llamemos a las cosas por su nombre.