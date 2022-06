Estimada Sra. Algarra

Perplejas nos hemos quedado con su opinión publicada el día 16 de junio del año que corre en NOTICIAS de Navarra. Y como para perder el tiempo no estamos nadie, le invitamos a que observe una semana de trabajo en nuestra unidad y/o resto de unidades del HUN. Tanto mis compañeras como yo, dispuestísimas a enseñarle y explicarle nuestras funciones diarias, pero me daría igual en cualquiera de los servicios anteriores por los que me he ido formando en mi carrera profesional. Ha leído bien, carrera profesional. Que, aunque no se nos reconozca, nos formamos igual que el resto del equipo de enfermería y personal sanitario y, a su vez, nos exigen la titulación correspondiente para el desempeño de dichas funciones.Quiero creer que es usted una enfermera en cuya unidad no cuenta con la ayuda de los Técnicos de Enfermería porque, de lo contrario, su opinión sería muy distinta. Y si en su pasado ha trabajado con nosotr@s, debió ser hace mucho tiempo porque está claro que su conocimiento de la realidad del medio hospitalario no ha evolucionado. Todo lo contrario que nuestras funciones, aunque muchas de ellas todavía sin reconocimiento ni visibilidad.Y de paso recalcamos que una auxiliar de enfermería es a un técnico de enfermería, lo mismo que una ATS es a una DUE. Creemos que tampoco hace falta explicar la evolución y ajuste histórico de las nomenclaturas de nuestras compañeras enfermeras. Seguramente las conoce mejor que nosotras.Flaco favor hace a sus homólogas enfermeras negándonos a nosotras funciones que ellas mismas nos piden y delegan principalmente porque no las consideran competencia suya.Quedamos a su disposición, las Técnicos de Enfermería firmantes (que conste que la respuesta es a nivel individual, sin vinculación sindical alguna).