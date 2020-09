La frase del verano

Ni Despacito, ni La bicicleta, ni Yo quiero bailar, ni El ritmo de la noche, ni El tractor amarillo, ni La Barbacoa. Este año en lugar de la canción del verano vamos a elegir la frase que más hemos escuchado y repetido estos dos meses.

Ahí van las candidatas:

"A este paso nos vuelven a encerrar a todos."/ "La mascarilla gustar, no gusta a nadie, pero si hay que llevarla se lleva."/ "Estos chavales no ven el peligro."/ "No me cogen el teléfono en el ambulatorio."/ "Me duele un poco la garganta, ¡ay, Dios!"/ "Pero ese Miguel Bosé ¿está loco o qué?"/ "Me voy a quedar sin manos con tanto gel hidroalcoholico."/ "Pobres críos: se van a ahogar en la escuela con la mascarilla puesta todo el día."/ "Mucha no fiesta, mucha no fiesta y mira lo qué está pasando."/ "A estos frikis antimascarillas ¿por qué no los fríen a multas?"/ "Eso de la PCR es que te meten el palico ese por la nariz hasta el garganchón."/ "¡No! ¡Yo no quiero ir a REFENA!"/ "¡Pobres abuelicos! ¡Lo qué tienen que estar pasando en las residencias!"/ "¡Se me ha vuelto a olvidar la mascarilla en casa, mier€ coles!" y, sin duda, la más repetida: "Esto va para largo".

Y es verdad, por eso tendremos que mentalizarnos que el otoño y el invierno van a ser largos y fríos. Como bien dice la consejera Induráin: "Hay que reducir los encuentros familiares y sociales, reducir las fiestas y celebraciones por responsabilidad y por sentido común" e intentar frenar las cadenas de contagios antes de que se nos echen encima la gripe y los catarros. Así que amigas y amigos, mucho ánimo. Un placer volver a juntarnos (virtualmente) para tomar nuestro café bebido.