Esta semana las carreteras navarras han logrado ese triste protagonismo que sólo alcanzan cuando se convierten en escenario de muerte y destrucción. No es normal, pero en pocas horas dos conductoras riojanas que iban y volvían de trabajar fallecieron tras colisionar frontalmente a la altura de Viana y una madre y sus dos hijos menores resultaron heridos graves al salirse de la vía y volcar su vehículo en el término de Obanos. Como no hay dos sin tres, y salvando las distancias dado que el conductor dio positivo en alcohol y drogas, otro accidente provocó cuatro heridos en Javier. En este caso, el coche chocó, volcó y pese a ello pudo continuar su marcha hasta que se incendió. ¿Para explicar la acumulación de desgracias basta con pensar en un día de mala suerte o en la coincidencia? Ni idea, llevamos tanto tiempo sin dar pie con bolo que casi todo lo que puede salir mal, sale mal en muchos ámbitos de la vida. La pandemia sigue a lo suyo, mal en nuestra tierra y en otro lugares del planeta, mucho peor; las vacunas son la esperanza pero crece el miedo a sus presuntas consecuencias malignas, más si aquí mismo fallece un hombre poco después de recibir su dosis. No tiene por qué haber relación, sabemos que el riesgo –que siempre existe– es bajísimo, pero es que estamos de bajón.