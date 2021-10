Energías renovables y responsabilidad

La controversia generado con la implantación de nuevos parques eólicos y fotovoltaicos coincide con el debate sobre la nueva ley foral de cambio climático y transición energética y la apuesta por las renovables

Pamplona acoge desde hoy un Congreso Internacional de la Industria de las Energías Renovables para la Transición Ecológica, un tema de calado y controvertido que coincide a su vez con la tramitación de la nueva ley foral de Cambio Climático y Transición Energética. El objetivo del Gobierno foral es reducir el nivel de emisiones netas de CO2 y de los demás gases de efecto invernadero en, al menos, un 45% para 2030 y un 80% para 2050 con respecto al año 2005. Además, pretende que el 50% de la energía que se consume en la Comunidad Foral sea renovable en 2050 (partiendo del 23,2% en 2018). Un marco normativo que llega en un momento en el que el gran sector empresarial apuesta por la implantación de nuevos parques eólicos y fotovoltaicos, una línea de negocio que cuenta con respaldo europeo. El Gobierno de Navarra quiere delimitar y controlar las zonas donde se implanten los nuevos parques identificando los suelos más idóneos. Por su parte el sector de las renovables presiona y sin ir más lejos aseguraba ayer en el Parlamento que Navarra no cumplirá con los objetivos de reducción de emisiones, y aseguran que a su juicio no se facilita el desarrollo de nuevas instalaciones renovables. Critican, dicen, su afán sancionador y piden que se facilite la instalación de parques grandes, medianos y de autoconsumo. Esta misma semana se conocían también las alegaciones contra los tres parques eólicos promovidos entre Esteribar y Valle de Erro. También ayuntamientos de la Comarca como Noáin o la Cendea de Cizur han rechazado la instalación de macroparques fotovoltaicos porque la prioridad pasa ahora, dicen, por "proteger los campos de cereal". A su vez diferentes organizaciones en defensa del entorno rural, ecologistas y conservacionistas reclaman en todo el país una moratoria de los proyectos eólicos en trámite por su afectación a la biodiversidad, al precio de la tierra y a actividades como el turismo rural. La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático, la autonomía energética pasa por el uso de energías no contaminantes que permitan caminar hacia una transición energética sin olvidar que la instalación de molinos o placas solares puede ser una oportunidad de desarrollo o freno a la despoblación para muchos ciudades y pueblos si se aprovechan infraestructuras y espacios que cumplan con unos objetivos de interés general. Una tarea complicada que exige responsabilidad, conciencia medioambiental y altura de miras.