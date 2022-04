La Semana Santa de la recuperación

Con el fin de la obligatoriedad de mascarillas en interiores ya fijado y el único requisito vigente del pasaporte covid en algunos países, el sector de los viajes y el turismo afronta estas fechas con optimismo

Con la Semana Santa ya a la vuelta de la esquina, con miles de viajes ya en marcha y otros tantos a la vista estamos sin duda ante lo que puede ser el verdadero punto de inflexión en la pandemia de Covid-19 y en la recuperación del sector turístico, que mira estas fechas con optimismo ante las altas cifras de ocupación. Nadie se atreve a hablar de punto final, asumiendo por tanto que la pandemia durará y que los casos seguirán saliendo, aunque si se cumplen las previsiones de los expertos cada vez serán menos graves y poco a poco se recuperará la ansiada normalidad sanitaria. Los profesionales son cautos, pero también claros y todo apunta a que no habrá vuelta atrás. Una vez más toca apelar a la responsabilidad para entre todos y todas avanzar hacia la casilla final en esta larga travesía. Hay ganas de normalidad, hay necesidad de movilidad y de viajar y más en estas fechas. Pero hay que hacerlo recordando que, ya sin apenas medidas ni restricciones, el virus sigue y hay que tomar medidas individuales, de higiene y protección sobre todo en casos de personas vulnerables. La obligatoriedad de las mascarillas en interiores es la única restricción que todavía se mantiene, en parte ante la previsión de la alta movilidad e interacción social de estos días, aunque se trata de una norma que al menos en muchos de los locales de ocio y hostelería hace tiempo que no se cumple o se cumple de manera laxa, por lo que no será muy diferente el impacto sin ella. Queda pendiente como resultará la vuelta al cole y a los trabajos a partir del día 20 de abril, ya sin la obligatoriedad de mascarillas en interiores y habrá que ver si cuando no se dan las medidas de ventilación y distancia, realmente cada empresa puede decidir o de quien dependerá finalmente el que la recomendación sea de nuevo en algunos lugares obligación. En cualquier caso, desde Salud Pública insisten sobre todo en las medidas preventivas con personas vulnerables y es ahí donde ahora hay que poner el foco en la protección. Por otro lado, de cara a las vacaciones de Semana Santa, es importante recordar que todavía el certificado Covid digital de la UE, el pasaporte Covid, continúa siendo obligatorio para la movilidad entre algunos países de la Unión Europea y que además cada país tiene sus propias restricciones ligadas a estos certificados u otros requisitos. El objetivo de este documento es garantizar una movilidad segura y por tanto una recuperación real de un sector, el de los viajes y el turismo, duramente castigado en esta crisis.