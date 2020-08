Nuevo curso: volver a clase está bien y hay que hacerlo bien

Tensión y preocupación ante el eminente inicio del curso escolar. Es posiblemente la cuestión que más y a más personas preocupe en este momento en Navarra. Miles de personas –alumnos, profesores, cuidadores, sanitarios, padres y madres, trabajadores de los comedores y del transporte escolar–, están involucradas en la puesta en marcha de todo el sistema educativo navarro. Hay ya un protocolo aprobado que presentaron el pasado viernes el consejero Gimeno y la consejera Santos Induráin, pero no ha rebajado la inquietud social. Sindicatos y asociaciones de padres y madres recelan de su efectividad real y exigen mayor claridad en las medidas de prevención y en los protocolos de actuación en el ámbito escolar ante la covid-19. Es más que previsible, como ya ha ocurrido en otros países que ya han iniciado el nuevo curso, que se produzcan contagios y pese las medidas previstas las dudas persisten. Desde la necesidad o no de llevar a cabo cribados globales a toda la comunidad educativa a la posibilidad de compartir la actividad académica presencial y telemática, la gestión de las medidas de conciliación familiar o de teletrabajo en caso de contagios en las aulas y de la aplicación de cuarentenas a los niños y niñas o la alternativa de poner en marcha un inicio escalonado del curso escolar y universitario. Sin olvidar, una jornada continua impuesta por encima de la autonomía de los centros en la que el comedor está incluida con calzador y malamente. Las dudas aún siguen siendo muchas e importantes. Y su gestión no afecta sólo a la amplia comunidad que compone el sistema educativo de Navarra, sino que implican de unan forma u otra a toda la sociedad. Una gestión que no va a ser fácil para un consejero Gimeno ya tocado por sus propios errores en este año al frente de Educación. Los responsables políticos –sanitarios y educativos en este caso–, tienen como primera obligación tomar aquellas medidas más efectivas y que mejores resultados pueden ofrecer a la hora de afrontar los problemas de la sociedad. Y más en el caso de una alerta general como la que conlleva convivir con una pandemia cuyos efectos han seguido creciendo en contra de lo previsto este verano. Iniciar el curso escolar de forma presencial es una obligación de todas las instituciones implicadas y un derecho de los alumnos y alumnas –desde le enseñanza a la socialización–, y poner las medidas para reducir al mínimo los riesgos de la covid-19 y poder hacer frente a todas sus posibles consecuencias, no vale engañarse, puede llegar a las aulas fácilmente, es otra obligación y otro derecho de todas las personas que conforma la comunidad educativa de Navarra. Pero las obligaciones no sólo afectan a los responsables políticos, implican, como sus derechos, a todo el ámbito educativo. Volver a clase está bien y hay que hacerlo bien. Son los parámetros de otro de los retos de este presente que es mejor afrontar en común.