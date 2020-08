Alsasua, sigue el montaje contra un pueblo

alsasua otra vez como sujeto de la miseria política que chapotea desde hace años en Madrid. Que se salpiquen la mierda entre ellos es su problema, pero ya harta que Navarra sea también sujeto habitual e interesado de esa porquería de mediocridad. Y casi siempre con el beneplácito de unas derechas que se autodenominan navarras a las que no les importa mentir, falsear y arrastrar la imagen de la sociedad navarra por los charcos de las mentiras y manipulaciones de las guerras políticas que se libran allí. Que Casado exija la disolución del Ayuntamiento de Alsasua, gobernado con mayoría absoluta por Geroa Bai fruto de unas elecciones democráticas y de la libre voluntad política de sus habitantes, no sólo no tiene un pase democrático, sino que incluso vulnera un amplio listado de derechos fundamentales y constitucionales de miles de alsasuarras. Como poco, Casado –un mal líder de transición en el PP– debería ser llevado ante un tribunal de justicia garantista y democrática y asumir sus insultantes palabras y sus consecuencias. Navarra es desde siempre un nido de batallas políticas ajenas en las que tipos indocumentados y sin conocimiento alguno de Navarra tratan de hacer carrera política fuera a costa de la dignidad y de la historia de los navarros y navarras. Es muy viejo. El daño contra Alsasua y sus ciudadanos debe tener un coste para quienes llevan ahora cuatro años utilizando impunemente y de forma infame el nombre de Alsasua para sus intereses políticos o mediáticos. La respuesta del alcalde Javier Ollo a los ataques contra Alsasua en los últimos días desnuda del todo el nivel de la mentira y el alcance de la indignidad. El llamado Ospa eguna que pide la salida de la Guardia Civil puede gustar o no, pero ni siquiera la Audiencia Nacional encuentra motivos para su prohibición. Como no sea lo chabacano y ridículo de su puesta en escena. Y que un club de fútbol como el Granada despida –posiblemente de forma ilegal y por las presiones y el acoso mediático de la ultraderecha– a uno de sus jugadores, Unai Etxeberria, simplemente por ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión y de opinión porque en la celebración de la clasificación europea lucía una camiseta en apoyo a los jóvenes del Alsasua, es inaceptable en una democracia. La Liga de Tebas es un fiasco deportivo y un abuso económico. Con eso se juega. Ahora es también un espacio de persecución ideológica –ya lo fue con el Rayo Vallecano– de la mano de un tipo cuyo ejercicio profesional es un compendio de fracasos y cuyo bagaje ideológico camina de la ultraderecha de Fuerza Nueva a la ultraderecha de Vox. Y, de paso, los jóvenes de la localidad cumplen cuatro años de condena y cárcel por una montaje policial, mediático, político y judicial que les hurto un juicio justo y garantista, la capacidad de defensa, igualdad de oportunidades judiciales y fruto de todo ello también les privó de una sentencia mínimamente proporcional a los hechos que pudieron protagonizar. Aún así el montaje se reactiva de vez en cuando.