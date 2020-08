Geroa Bai Huarte, 5 años de otra forma de hacer política

el pasado 21 de agosto se cumplía un año desde que la situación política se normalizó en Huarte dejando atrás tres meses de zozobra institucional. Una inestabilidad provocada por la irresponsabilidad del GIH al dar la alcaldía a la última fuerza del Ayuntamiento en una maniobra política que por desgracia puso a nuestro pueblo en el disparadero, o mejor dicho, disparate, estatal. Desde entonces este grupo ha demostrado que el mejor lugar donde puede demostrar su responsabilidad es ocupando la oposición.

Desde Geroa Bai queremos recordar que no es un año lo que hay celebrar, sino cinco desde que se produjo el cambio político, y que lo hizo no solo en nuestro pueblo sino en el conjunto de Navarra. Desde nuestra coalición queremos reivindicar nuestro papel fundamental para que ese anhelo de cambio se hiciera realidad. Un papel fundamental que nos ha otorgado el ser una fuerza política transversal donde la suma de todas sus partes es mayor que cada una por separado. Geroa Bai es el lugar de encuentro que supera las trincheras de las dos Navarras que desde los extremos se han empeñado en pintar y que sin este espacio, que Geroa Bai orgullosamente representa, no hubiera habido gobierno en 2015 ni continuación del mismo en 2019.

Durante estos cinco años el papel de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Huarte se ha materializado de dos formas, una como apoyo externo al Equipo de Gobierno liderado por Alfredo Arruiz, y la segunda dentro del mismo desde hace un año. Durante este tiempo podríamos enumerar actuaciones muy importantes que hemos tenido, como el decisivo apoyo para que el proyecto educativo de Eskola Vitae y las instalaciones de tenis y pádel vieran la luz, pero preferimos hablar de futuro. Un futuro de colaboración política guiada por un Acuerdo Programático firmado entre Geroa Bai y EH Bildu, que guiará la acción política de este Equipo de Gobierno, y que recoje las partes más fundamentales de nuestro programa electoral.

En esta legislatura Geroa Bai ha asumido directamente la responsabilidades en el área de urbanismo y educación donde tenemos importantes retos que afrontar. En urbanismo tenemos pendiente la renovación del Plan General de Ordenación Urbana, que data de los años 80, y que ahora mismo se encuentra atascado por cuestiones jurídicas. Un laberinto que se debe resolver antes de iniciar un nuevo concurso de adjudicación de la redacción del Plan para evitar tener un pleito similar al que tuvimos con las escuelas infantiles al principio de la pasada legislatura fruto del "buen hacer" de GIH. Pasos cortos pero firmes, y seguridad jurídica en una renovación del Plan que es necesaria para actualizar el desarrollo de nuestro pueblo cuidando nuestro pasado. En ese sentido, se está trabajando una modificación en la ordenanza que proteja a nuestro Casco Antiguo y que garantice que las nuevas edificaciones sean construidas acorde al espíritu que corresponde a su entorno.

En educación tenemos que abordar, hasta que Gobierno de Navarra asuma el ciclo 0-3 como le corresponde, una gestión de calidad para nuestros niños y niñas. Vista la dificultad que existe para adjudicar una gestión externa, el Equipo de gobierno no descarta ninguna opción que pueda zanjar y resolver un problema que llevamos arrastrando tanto tiempo. En el plano de infraestructuras, nos enfrentamos a un problema muy complejo nada más recuperar la alcaldía, una situación en el que como Equipo de Gobierno nos implicamos al máximo para dar una salida a los padres y madres que se quedaban sin este esencial servicio. Quiero agradecer especialmente a Isa Etxeberria su trabajo en ese difícil momento. Hoy día podemos decir con orgullo que tenemos dos escuelas operativas, una de ellas recién renovadas, que pueden atender a los niños y niñas uhartearras con la calidad que se merecen y adaptadas a la normativa que afronta la difícil situación derivada de la pandemia.

Han sido cinco años muy intensos donde el factor humano ha sido y es un pilar importante a la hora de crear un equipo. Por eso, y desde la lealtad a un proyecto común compartido pero con la firmeza de defender los criterios propios como Geroa Bai, puedo decir que formamos un equipo sólido ocupado en el bienestar de los y las uhartearras. No obstante, más importante que el factor humano, es el proyecto común que los guía y cuya mirada a largo plazo es clave para abordar problemas presentes o futuros que sin duda vendrán y que habrá que resolver con madurez política, poniendo siempre por delante a aquellos que nos han dado la responsabilidad que tenemos, esto es, la ciudadanía de Huarte.

En nuestra coalición hemos tenido siempre clara la responsabilidad que nuestros votantes nos han dado para que el Cambio político en Huarte se mantenga y evitar que vuelvan las políticas excluyentes que padecimos en el pasado. En Geroa Bai sabemos dónde queremos ir, tenemos una hoja de ruta para hacerlo y tendemos la mano a quien se quiera sumar para mejorar Huarte.

El autor es concejal por Geroa Bai en Huarte