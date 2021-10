"Nuestro compromiso es con Villava, a pesar de las artimañas torticeras de la dirección de UPN"

Querido pueblo de Villava, me dirijo hoy ante vosotros:

Hace diez años me propuse dar el paso para trabajar y luchar, con dignidad y humildad al servicio de nuestro pueblo, colaborando y aportando mi granito de arena por el desarrollo y el progreso de esta querida villa. Lo hice desde el convencimiento y el compromiso hacia mis principios y mis valores, en un momento de máxima dificultad política para quienes creíamos y defendíamos firmemente la libertad y los valores democráticos frente al odio, la amenaza, el terrorismo y la extorsión unidireccional.



Hoy he de deciros, diez años después, y bajo otro contexto político y social diferente al de entonces, que es un orgullo y un honor representar y poder seguir dando voz a todos y cada uno de los miles de villaveses y villavesas que confiaron en mi persona y en el proyecto que encabecé al frente de Unión del Pueblo Navarro y de la coalición de Navarra Suma, consiguiendo ser la segunda fuerza política más votada de nuestro pueblo en las pasadas elecciones. Unas siglas (que representan mucho más que unas siglas) a las que siempre he sido fiel tras más de quince años de militancia, sin pedir nunca nada a cambio, y que llevo con orgullo en el corazón.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ni toda la gente errante anda perdida; pues desde hace unos meses hacia aquí, a raíz de un congreso interno en el que mostramos públicamente nuestro apoyo a la candidatura de Sergio Sayas, tanto mis compañeros como yo, hemos visto como la actual dirección de UPN ha hecho desde Príncipe de Viana artimañas torticeras, por no querer hacer un proyecto integrador para Navarra y para la formación. Algo que personalmente me parece erróneo y desacertado ante un momento político tan convulso y de máxima emulsión para toda la sociedad.

Una constante falta de apoyo y de cordura hacia un grupo municipal, alentada por los "viejos aires locales" y "las viejas glorias recalcitrantes" que nos ha hecho tomar la decisión libre y voluntaria de dejar de estar supeditados a una atmosfera caracterizada por la confrontación y la división para la permanencia de algunos en el sillón. Como decía mi compañero, Carlos Burgui, en sus palabras de despedida en el pleno anterior; "estamos en una formación política en la que algunos están empeñados en brillar sin tener luz propia", y así lo único que consiguen, además de no brillar, es oscurecer el trabajo con tesón de todos los demás. Motivo éste, por el cual, tras una profunda y meditada reflexión, el pasado 3 de octubre, presenté, muy a mi pesar, mi baja voluntaria de la formación regionalista.

No vine a la política a vivir ni a servirme de ella, pues siempre ha sido mi vocación la de servicio público, la de servir y deber a mi pueblo, la de ayudar y dar voz a cada uno de los vecinos que han confiado en mi persona. Los mismos a los que hoy, tanto mi compañera Nieves Camacho, como yo, seguiremos representando como concejales no adscritos, dando lo más valioso que como seres humanos tenemos, nuestro tiempo. Porque nuestro compromiso es con Villava, por Villava y para Villava, sin abandonar nuestros principios y nuestros valores como personas, por encima de la política y de la gobernanza. Mientras tanto, seguiremos trabajando por y para vosotros/as.

Siempre con Villava y con Navarra en el corazón.



*Exedil del grupo municipal de Navarra Suma del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia.