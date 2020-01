El abogado de Pascual pide la suspensión del juicio del caso Osasuna por vulnerarse derechos

PAMPLONA. El abogado del exdirectivo de Osasuna Juan Pascual ha solicitado este lunes la suspensión del juicio por el caso Osasuna, al considerar que ha existido una vulneración del proceso a un derecho con todas las garantías y a ser informado de la acusación, petición a la que se han opuesto el fiscal y las acusaciones ejercidas por el Club Atlético Osasuna y la Liga.

En concreto, según el letrado, el juzgado de instrucción incumplió con el artículo 784.1 de la ley de enjuiciamiento criminal, que establece que, abierto el juicio oral, el secretario judicial emplazará al encausado, con entrega de copia de los escritos de acusación, para que en el plazo de tres días comparezca en la causa con abogado que le defienda y procurador que le represente.

El abogado de Pascual ha asegurado, en las cuestiones previas del juicio del caso Osasuna, que no se ha cumplido con este trámite en el caso de su cliente, subrayando además que "el sentido de ese artículo es mucho más profundo que el mero nombramiento formal de abogado". El letrado ha pedido la suspensión del juicio oral y ha señalado que ya es un planteamiento que realizó en septiembre de 2019, advirtiendo entonces de que no había presentado escrito de defensa y no se había cumplido con el trámite previsto en la ley de enjuiciamiento criminal.

La fiscal se ha opuesto al planteamiento del abogado, argumentando que "el emplazamiento del auto de apertura del juicio oral no es preceptivo, salvo que no se tuviese abogado y procurador, y en este caso, nos encontramos con que Juan Pascual está asistido por procurador y letrado desde el día uno de esta causa". "El abogado ha estado presente en todo el procedimiento y ha solicitado cuantas diligencias ha considerado oportunas. Todas las garantías constitucionales han sido siempre protegidas y salvaguardadas", ha defendido.

El letrado de Osasuna ha señalado que si el abogado de Pascual "no ha presentado escrito de defensa es porque no ha querido" y ha añadido que un posible defecto profesional no es suficiente para producir una "vulneración", sino que "debe ocasionar una indefensión en sentido material". "El letrado ha podido presentar durante todo este tiempo escrito de defensa, se fuerza el relato para lograr una nulidad", ha indicado.

SANCHO BANDRÉS PIDE SER EXCLUIDO

Por su parte, la letrada del exdirectivo Sancho Bandrés ha considerado que se ha producido una vulneración del derecho fundamental a un procedimiento con todas las garantías y ha señalado que "ninguno de los hechos por los que se le acusa forma parte de la imputación formulada en su momento". "De lo que se dijo en su momento no se puede desprender una concreta imputación, no ha declarado sobre los hechos que se le imputaban y no ha podido desarrollar convenientemente una estrategia de defensa", ha señalado, para pedir que se le excluya de este procedimiento.

La fiscal ha discrepado "absolutamente" con tales manifestaciones y ha señalado que cuando Bandrés declaró en calidad de investigado se tenía ya conocimiento de la denuncia formulada por Osasuna y la querella presentada por la Liga. "Todo eso se le puso en conocimiento -al exdirectivo- cuando se le tomó declaración como investigado en la fase de instrucción. Todos los implicados en este procedimiento han sabido desde el primer día cuáles eran los hechos investigados y su derecho a la defensas ha estado incólume", ha apuntado.