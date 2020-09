Jony, cuestión de Tiempo

Pamplona – Osasuna sigue sin cerrar de forma definitiva la cesión de Jony Rodríguez (Cangas de Narcea, Asturias, 9/7/1991), aunque según las fuentes consultadas por este periódico, el club navarro tiene muy bien encaminada la operación. Aunque desde la entidad rojilla desmintieron ayer algunas informaciones que ya situaban al futbolista en Pamplona, lo cierto es que en Osasuna confían en que las negociaciones lleguen a buen puerto en los próximos días, tal vez horas. Además, según informó el periodista italiano Enrico de Lellis a través de su cuenta de Twitter, Osasuna habría pactado con la Lazio, equipo con el que el extremo tiene contrato hasta junio de 2023, una cesión por una temporada con una opción de compra al término del curso por un importe que rondará los 6 millones de euros.

Las pruebas de que Jony no jugará en el conjunto romano esta campaña son claras, ya que el asturiano no se ejercitó con sus compañeros en el entrenamiento del viernes y ayer no fue incluido en la lista de convocados del partido amistoso que disputó la Lazio contra el Benevento, un recién ascendido ante el que empató sin goles. De esta forma, todo apunta a que Osasuna está cada vez más cerca de poder informar de la incorporación del extremo izquierdo.

Con Jony serán ya cuatro los refuerzos del conjunto navarro en un mercado de fichajes que todavía estará abierto hasta el próximo 5 de octubre. El asturiano, de 29 años y que ya brilló hace un par de cursos en el Alavés, se unirá a Juan Cruz, Lucas Torró y Calleri, colmando de esta forma las aspiraciones del cuerpo técnico y la dirección deportiva de Osasuna, que a principios de esta semana informó de que buscaban un jugador de ataque veloz y versátil. Aunque la preferencia era la de conseguir la incorporación de un futbolista de banda que también pudiera jugar como delantero, lo cierto es que Osasuna está cerca de cerrar la cesión de un extremo como Jony, que no cumple con el segundo requisito, pero que sí podría actuar como lateral zurdo en momentos puntuales para suplir a Juan Cruz.