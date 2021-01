Brandon puede salir y es difícil que se fiche más

Además de presentar a Manu Sánchez como nuevo jugador de Osasuna hasta el final de esta temporada y de ratificar a Jagoba Arrasate como entrenador del conjunto navarro independientemente de los resultados, Braulio Vázquez, en su condición de director deportivo de la entidad rojilla, también analizó el mercado. Y en este aspecto reconoció que las posibilidades de que Osasuna pueda reforzarse más en invierno son muy escasas, por no decir nulas.

"Para traer a Manu Sánchez cedido hemos tenido que hacer ingeniería financiera. A nivel económico no va a ser algo gravoso para el club, pero damos la plantilla por cerrada salvo que se produzcan situaciones que ahora mismo no están bajo nuestro control", explicó Braulio.

En cualquier caso, el director deportivo de la entidad navarra admitió que sí que se pueden producir salidas en la ventana de fichajes de invierno que se acaba de inaugurar. "Alguno tiene varias posibilidades de salir cedido y alguna le puede gustar", reveló el gallego, que también desveló la identidad del futbolista al que se estaba refiriendo: Brandon. El delantero balear acaba de recuperarse de una grave lesión de rodilla y, como ya ocurriera en el mercado de invierno del curso pasado, tiene muchos boletos para volver a salir a préstamo a un equipo de Segunda División. Si hace un año se marchó al Girona, donde se lesionó, el Leganés se presenta ahora como su más que probable destino. De ser así, volvería a coincidir con el mismo entrenador del Girona la temporada pasada, Pep Lluis Martí.

Con Osasuna rozando el límite salarial impuesto por la Liga de Fútbol Profesional, Braulio reconoció que resulta complicado que el club pueda reforzarse en invierno, aunque matizó que "no me gusta hacer afirmaciones categóricas porque siempre hay que dejar un margen para algo que pueda pasar y tú no controlas".