Camisetas anti-Superliga y el himno de la Champions

antes del partido. Los jugadores de Osasuna y Valencia lucieron antes del encuentro unas camisetas con el lema Earn it. Football is for the fans (Gánatelo. El fútbol es de los aficionados) para mostrar su rechazo al proyecto de Superliga anunciado por doce clubes españoles, ingleses e italianos en los últimos días. Asímismo, en los prolegómenos al encuentro se escuchó en El Sadar el himno de la Champions, al tiempo que se recordó por megafonía que Osasuna se clasificó en 2006 para la Liga de Campeones precisamente ante el Valencia, un hito que se ganó en el campo, lo que siempre ha defendido el espíritu de Osasuna en estos cien años de historia.