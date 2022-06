El truco para que tu maleta salga la primera en la cinta del aeropuerto

Las esperas en los aeropuertos suelen desesperar a más de uno. Y el momento en concreto en el que sueñas con que tu maleta aparezca por la cinta transportadora, aún más. Bien sea porque has llegado a tu destino vacacional y no quieres esperar un segundo más antes de disfrutar de tu merecido viaje o bien porque regresas a casa cansado y no te apetece perder el tiempo viendo maletas ajenas, esos minutos se hacen eternos. A veces llegas a pensar que tu maleta va a ser la última en salir o incluso que se ha perdido, ideas que se reafirman cuando ves que hay otras quedan vueltas y vueltas y parecen no tener dueño.

¿Se puede hacer algo para que tu maleta sea la primera o de las primeras en aparecer por la cinta y ahorrarte ese rato de espera? Según ha revelado un trabajador de una aerolínea estadounidense sí se puede, aunque igual no es lo más correcto en términos éticos. Basta con pedir al personal de facturación una etiqueta de 'frágil' antes de despedirte de tu maleta, y ponérsela claro, confiando en que con el ajetreo de los embarques nadie te pedirá que la abras para comprobar que lo que llevas dentro es realmente delicado y merece esa calificación.

Esa etiqueta hará que separen tu equipaje para subirlo al avión en último lugar, en la bodega de la aeronave, en la zona más cercana al pontón de carga y que, por tanto, al llegar a su destino sea el primero que los empleados descarguen y que coloquen en la cinta.

Unas maletas, en la cinta transportadora. Foto: Freepik

Si no te apetece mentir o te da miedo que te puedan querer revisar el equipaje, siempre queda otra opción, aunque es algo más estresante: ser el último en hacer el check-in. Las maletas de los últimos en realizar los trámites del embarque también son las últimas (junto a las frágiles) que se meten en el avión y por ello las primeras en salir cuando se llega al aeropuerto de destino.

Eso sí, embarcar el último tiene sus riesgos, como que algún imprevisto de última hora no te deje tiempo de reacción y te obligue a quedarte en tierra, o que te pueda tocar un peor asiento en el avión, si no has podido hacer el check-in on line.