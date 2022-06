¿Sabes por qué hoy es el día más feliz del año?

Aunque sea lunes, aunque no te hayas levantado con buen pie o aunque las cosas a tu alrededor no pinten del todo bien, has de saber que hoy lunes, 20 de junio, tienes al menos un motivo para sonreír y es que hoy es el día más feliz del año.

Se conoce como Yellow Day (traducido del inglés, día amarillo) y surgió en 2005 en contraposición al Blue Monday, el tercer lunes de enero que es el día más triste del año. Para establecer ese día como el más deprimente del año se atendió a causas como la época invernal, la cuesta de enero o la vuelta a la realidad tras las vacaciones de Navidad.

¿Y por qué yellow? El amarillo es un color con mucha energía y está asociado a la risa, a la esperanza y a la luz solar. Además, evoca sentimientos de calma, espiritualidad, seguridad y confianza. Por eso, el día más feliz del año tenía que tener en su nombre ese color tan especial.

Psicólogos y meteorólogos coinciden en distintos motivos para señalar esta fecha como el día más feliz del año en todo el mundo: el aumento de horas de luz y de temperatura, el final de la primavera y el comienzo del verano, el inicio de las vacaciones tanto escolares como laborales, los horarios especiales de trabajo (jornadas continuas o reducidas), las pagas extras...

Y es que estamos en los días más largos del año y hoy, en cualquier punto de la península, se superarán hoy las 15 horas de luz. Este 2022, el solsticio, el día más largo del año, será mañana, 21 de junio. Está comprobado científicamente que la luz del sol aumenta la producción de serotonina en el cerebro, la hormona de la felicidad y el buen humor.

Visto así, en un día como hoy tenemos una buena ocasión para darle un fuerte impulso a nuestro estado de ánimo y mejorar notablemente nuestro humor.

La fórmula secreta de la felicidad

La elección del 20 de junio como Yellow Day se estableció en 2005 en base a una fórmula creada por un equipo de meteorólogos y de psicólogos, con el investigador Cliff Arnall a la cabeza, que definieron los factores que hacen que este sea el día más feliz del año. Incluso tiene su propia fórmula matemática: O+(NxS)+Cpm/T+He.

En esta ecuación, O significa estar fuera, al aire libre, y disfrutar de actividades en el exterior; N es la conexión con la naturaleza (en plena floración); S es la socialización con vecinos y amigos, Cpm representa los recuerdos positivos de la infancia, T es la temperatura media cálida, y He, las ansiadas vacaciones.

Ahora que lo sabes, disfruta del día más feliz del año y prepárate para vivir una jornada llena de optimismo, positivismo y buen humor. Ahora que ya lo sabes, prepárate para disfrutar del día más feliz del año, una jornada llena de optimismo, positivismo y buen humor. De todas formas, recuerda que la felicidad no es algo puntual y concreto, sino que es más bien una cuestión de actitud a la hora de afrontar las situaciones y experiencias de la vida.

Ránking de los diez países más felices del mundo en 2021

1- Finlandia

2- Dinamarca

3- Suiza

4- Islandia

5- Holanda

6- Noruega

7- Suecia

8- Luxemburgo

9- Austria

10- Nueva Zelanda