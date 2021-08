OnlyFans rectifica y permitirá contenido sexual explícito en su plataforma

Tras una semana cargada de críticas, polémicas y vaivenes, OnlyFans, la popular plataforma social de pago por suscripción que mercantiliza de manera directa la relación entre creadores y fans, ha dado marcha atrás en su decisión de prohibir el contenido sexual explícito dentro de su plataforma. La compañía ha decidido parar todos los cambios anunciados para el próximo 1 de octubre y permitirá que los creadores más exitosos de su web, aquellos que publican con frecuencia contenido sexual explícito, puedan seguir trabajando y obteniendo el mismo nivel de ingresos que hasta ahora.



La plataforma ha lanzado el anuncio en un pequeño comunicado de su cuenta de Twitter. En el mensaje, que supone la paralización de un bombazo que estallaba sobre la industria del sexo online, agradece a los creadores su lucha por defender y comunicar a la plataforma el tipo de contenido que desean publicar y reiteran su filosofía de inclusión con "todo tipo de contenidos". "Gracias a todos por haceros oír. Hemos obtenido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores y hemos suspendido el cambio de política previsto para el 1 de octubre. OnlyFans es sinónimo de inclusión y continuaremos brindando un hogar a todos los creadores".





Thank you to everyone for making your voices heard.



We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.



OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.