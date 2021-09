Luz y gas: cómo ahorrar energía

El cambio en el precio de la luz ha hecho que últimamente estemos más pendientes de las facturas y temamos el día que llegan para pagarlas. Durante los dos últimos meses los medios de comunicación han ido anunciando casi todos los días que se batía el récord en el precio del kilovatio por hora, y nos hemos vuelto locos cuadrando agendas para saber cuál era la hora más barata para poner la lavadora, el lavavajillas o encender el horno.

Pero si quieres gestionar mejor el uso de la energía en tu casa y revisar los gastos para que las facturas que lleguen sean de menor importe, una solución es descargar una aplicación y llevar el control con el móvil desde cualquier lugar.

Aplicaciones

Red Eléctrica de España, la empresa que se encarga de que la electricidad llegue a cualquier punto del país, lanzó a finales del año pasado redOS, una app gratuita para Android e iOS. Con ella se puede seguir la evolución de los precios, y en concreto a qué hora la luz es más barata o más cara para actuar en consecuencia. También se pueden programar avisos para conocer los máximos y mínimos en los precios durante el día. Además de ahorrar, el objetivo de esta app es concienciarnos sobre el uso de la energía y conseguir un modelo energético más sostenible, eficiente y limpio; es decir, lo que se conoce como transición ecológica.

Ahorra en luz. Precio luz hora es una app muy útil también y sencilla de manejar. La nueva tarifa dispone de seis periodos eléctricos en función de la zona de España (Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), mes del año y día de la semana, por lo que la aplicación permite elegir la zona del país. También se pueden marcar unas horas determinadas para que avise o consultar los precios cada hora en forma de gráfica o listado.

La ventaja es que los precios del día siguiente se pueden ver a partir de las 20.30 horas, por lo que es más fácil planificar qué electrodomésticos vas a usar. Y si necesitas ayuda, te ofrece pequeños consejos para ahorrar, sobre qué electrodomésticos debes actuar y el por qué. Incluso incluye una pequeña calculadora para saber si vale la pena sustituir una bombilla convencional por una de luz led.

Y para aquellos que no creen que los aparatos en modo stand by consumen energía, la app StandByCheck calcula cuánto dinero podríamos ahorrar si apagáramos todos los dispositivos que tenemos encendidos sin utilizarlos en este modo. Además, alerta sobre posibles fugas de energía, todo gracias a la función Detective de energía. Es una de las aplicaciones más antiguas para este sector, y sin embargo solo está disponible para sistemas iOS. Por cierto, que según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el modo stand by consume en torno al 11% de la energía de todo el hogar.

Por su parte, Wibeee da un paso más allá y mediante un medidor general instalado en el cuadro eléctrico de la casa ofrece toda la información de cada electrodoméstico de manera individualizada. De esta manera, se podrá llevar un mejor control del consumo. La empresa calcula que se puede ahorrar al mes un 15%.

Gadgets

También existen dispositivos que nos permitirán ahorrar en las facturas de la luz, como las bombillas inteligentes led, que se pueden controlar desde el smartphone.

Y si quieres que se enciendan solas, opta por instalar en tu casa sensores de movimiento, especialmente útiles en zonas donde pasas poco tiempo.

Otro gadget en esta lista son los enchufes inteligentes, que permiten encender el aparato que tenemos conectado cuando lo necesitemos, aunque no estemos en casa. Hay muchos modelos con diversas funciones. Algunos incluso tienen la posibilidad de encender y apagar los aparatos aleatoriamente, cuando no estás en casa, para simular que sí hay alguien. Muy útil cuando te vas de vacaciones, ya que el propio enchufe activará los aparatos de música, lámparas o televisión, por ejemplo. Otros, además, miden el consumo de cada electrodoméstico o dispositivo conectado a ellos.

Y recuerda que si además tienes un sistema de domótica en casa, podrás aprovechar mucho mejor este tipo de aparatos.

¿Ahorrar calefacción?

Dentro de poco llegarán los meses más temidos para algunos. Y es que se acerca el frío, y con él, más gasto al tener que encender la calefacción. Sin embargo, pueden ser más llevaderos con un termostato inteligente. ¿A quién no le gusta llegar a casa en pleno invierno y que esté caliente? Con estos aparatos la calefacción se puede programar para que se encienda a la hora que queramos o controlarlo desde el móvil. También avisan cuando nos excedemos en el consumo y ayuda a corregirlo. Otra de sus ventajas es que son muy fáciles de instalar, sin tener que recurrir a un técnico especializado.