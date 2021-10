WhatsApp, Facebook e Instagram sufren una caída a nivel mundial

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y las redes sociales Facebook e Instagram se encuentran caídas a nivel mundial desde aproximadamente las 17:30 horas de esta tarde.



Decenas de miles de internautas de diferentes países del mundo acudieron al popular portal Downdetector para informar de que no podían acceder a los servicios, todos ellos pertenecientes al gigante fundado por Mark Zuckerberg.



Expertos consultados señalan que el corte del servicio puede deberse a problemas de DNS, el sistema de nombres de dominio de Internet.



Downdetectos ha registrado ya cerca de 45.000 notificaciones de problemas en WhatsApp, unas 14.000 de Instagram y más de 6.000 de Facebook.



Andy Stone, responsable de comunicación de Facebook, ha reconocido los problemas en un tuit: "Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente".





We're aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We're working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.