¡Nos vamos de fiesta!

En el calendario aún nos quedan una de las noches más especiales de estas fiestas: la de Reyes. Debido a la situación actual de la pandemia es posible que muchos decidan quedarse en casa, ya sea para evitar un posible contagio o porque no tienen plan. Si es así, atento a las ideas que proponemos, siempre respetando las medidas anti-Covid, por supuesto.

Apps para la organización

Parece fácil pero, ¿has pensado todo lo que tienes que preparar para un evento aunque asista poca gente? Para que no se te olvide nada, descárgate alguna app como Planner Pro o PotluckHub. La primera de ellas ofrece la posibilidad de dar prioridad a cada una de las tareas; y con la segunda se puede indicar a cada invitado qué debe llevar a la fiesta, así todos aportarán algo. Además, esta última incluye la opción de Memories para recordar todos los momentos de otros eventos anteriores y un chat para hablar con todos los invitados. Ambas son gratuitas, aunque incluyen anuncios.

Fiesta silenciosa

Si pensamos en fiesta nos viene la cabeza ruido, jaleo, gente... Lo que conlleva problemas con los vecinos, porque no a todo el mundo le gusta la juerga, o no a determinadas horas de la noche. Por eso, te damos la posibilidad de organizar un guateque silencioso. ¿Es posible? Sí, con la app My silent disco club. Y, por supuesto, con un smartphone o dispositivo donde puedas escuchar la misma música que los demás, unos auriculares y conexión a internet. Para poder crear el evento debes registrarte en la web mysilentdisco.club. Una vez dentro podrás elegir las canciones desde YouTube, Soundcloud o añadir archivos de audio del ordenador y se incluirán en una lista que se podrá modificar cuando quieras. Además, es posible crear hasta tres salas diferentes con distinta música para tener diversos ambientes. Después deberás programar el evento e invitar a quien quieras (máximo 10 personas con el plan gratuito) a quienes les llegará un enlace con la hora y la ubicación. Con esta app, la gente escuchará la música a través de sus cascos sin molestar a nadie.

¿Juntos o separados?

Juntarse para celebrar algo se está volviendo un poco complicado, así que si eres de esas personas que prefiere mantener distancias pero seguir teniendo vida social, puedes optar por alguna de estas aplicaciones. Una de ellas es Rave, que permite que varias personas con la misma app puedan ver igual contenido de plataformas como Amazon Prime, Netflix o Disney+. O si lo que quieres es escuchar música, también se pueden crear listas para oír a la vez del propio dispositivo o de YouTube. Si te decantas por quedar en persona con alguien, permite sincronizar los teléfonos para aumentar el volumen y no tener que utilizar un altavoz externo.

Otra opción es SoundSeeder, con la que varios teléfonos inteligentes reproducen simultáneamente la misma canción y crean un sonido con efecto multicanal. La ventaja de este tipo de apps es que se pueden colocar los smartphones en distintas habitaciones y generar sonido en toda la casa. Por otro lado, sabemos que la música es uno de los elementos más importantes de una fiesta, pero hay más. Por ejemplo, los juegos y pasatiempos. Y un entretenimiento que se ha puesto de moda es el de hacer presentaciones con Power Point, al igual que si fuese un trabajo para clase. De hecho, se están volviendo tan conocidas que se han denominado #PowerPointNigths y se comparten vídeos sobre ellas en TikTok. En páginas como la de Real Simple o InStyle se aportan ideas y temas sobre los que hacer la presentación como teorías de la conspiración, personajes históricos o incluso algunas tan originales como qué tipo de comida podría ser cada uno de los participantes. Y se apuesta por utilizar plataformas como Zoom o Teams para crear estas fiestas de manera virtual. Aunque la herramienta que más se está utilizando es PowerPoint, son válidas otras como Google Slides.

Existen 'apps' para organizar el clásico 'Amigo invisible' con éxito. ¿Y los regalos?

Dentro de poco será Reyes, una de las noches más mágicas del año, esa esperada especialmente por todos los niños. Pero no solo ellos. Si vas a organizar una quedada para daros los regalos, al estilo amigo invisible y aún no lo has preparado, te servirá la app Amigo Invisible 22 con versión gratuita y Premium de pago.

Una vez descargada, crea un nuevo grupo introduciendo la fecha de la entrega de regalos, el presupuesto mínimo y máximo y las condiciones. Invita a todos tus amigos y familiares para que participen. Puedes añadirlos mediante email o compartiendo el enlace del grupo en WhatsApp u otra red social.



Por su parte, Elfster incluye también la opción de poder enviar mensajes anónimos a quien vas a regalar para hacerle preguntas como su talla, color preferido, etc. para acertar con el regalo.