Jeff Bezos lanza un nuevo cohete al espacio con seis turistas

Uno de los viajes del New Shepard. Blue Origin

La compañía Blue Origin, del magnate estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon, ha lanzado este jueves al espacio el cohete New Shepard, con seis turistas, en el primer viaje organizado por la empresa este año. Tras sufrir varios retrasos, la misión, bautizada como NS-20, ha lanzado el cohete New Shepard a las 13.58 GMT desde su plataforma en Van Horn (Texas, EEUU).

La cápsula se ha elevado unos 100 kilómetros antes de regresar a la Tierra unos diez minutos después. Durante el viaje, la tripulación ha experimentado dos minutos sin gravedad. Tras su despegue, el cohete se ha acelerado hasta tres veces la velocidad del sonido para superar la barrera de 80 kilómetros de altura, que supone el límite con el espacio.

La cápsula ha volado de manera autónoma, sin piloto, y descendido a la superficie ayudada por varios paracaídas. A bordo viajaban los directores ejecutivos de las compañías Party America y Tricor International, Marty Allen y Marc Hagle, junto a la esposa del segundo, Sharon Hagle; el profesor de la Universidad de Carolina del Norte Jim Kitchen; un exresponsable del regulador de aviación estadounidense, George Nield, y el arquitecto jefe del cohete New Shepard, Gary Lai.

En un principio el cómico estadounidense Pete Davidson, pareja sentimental de Kim Kardashian, había anunciado que iba a embarcarse en este viaje espacial, pero finalmente decidió no unirse a la misión por motivos que no precisó, y su lugar ha sido ocupado por Lai. El pasado 21 de julio, el propio Bezos tomó parte en el primer vuelo de su compañía que alcanzaba el espacio y que duró once minutos.

Veinte cohetes

Desde entonces, Blue Origin ha lanzado veinte cohetes con tripulación. Entre los famosos que han viajado con Blue Origin en sus vuelos anteriores están el actor de "Star Trek" William Shatner y el presentador del programa "Good Morning America" Michael Strahan. El cohete espacial, que es reutilizable, ha sido bautizado como New Shepard en honor a Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio. Además de Bezos, los multimillonarios Richard Branson, dueño de Virgin Galactic, y Elon Musk, fundador de SpaceX, también se han lanzado a la carrera de atraer turistas multimillonarios y famosos para sus viajes espaciales.