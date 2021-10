Dulceida y Alba rompen definitivamente tras siete años de relación

Dulceida y Alba se han separado definitivamente. La pareja de influencers más famosa del ámbito nacional ha confirmado este viernes en las redes sociales que su relación, de siete años, ha tocado a su fin. Si bien ya se habían separado temporalmente a principios de verano, pero sin descartar una vuelta, ahora ya han anunciado que la ruptura es definitiva, aunque queriendo mostrarse agradecimiento por los años vividos juntas y sin atisbo de rencores o malos rollos.





en el mundo virtual, badalonesa de 31 años, es una de las blogueras e influencers españolas más destacadas, si no la que más. Cony más de 2 millones de suscriptores en YouTube, se codea con las grandes estrellas internacionales y tiene hasta su propia tienda on line de ropa y accesorios de moda. También ha participado en pasarelas de moda, comercializado su propio perfume, participado en numerosos programas de televisión, en videoclips, en series (como Paquita Salas o El Internado: Las Cumbres) o incluso en películas ( Bajo el mismo techo).En 2014, cuando conoció a una entonces anónima Alba Paul (Dulceida entonces tenía novio), ya era muy conocida, y algo más de un año despuésen las redes sociales. La relación ha ido (al menos aparentemente) viento en popa durante estos siete años, convirtiéndose en un referente para la comunidad LGTBI y catapultando además Dulceida a su mujer al éxito como influencer (hoy tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram).Pero. Dulceida informó a principios de julio en las redes sociales de que se tomaban un tiempo, que se separaban, aunque dejando la puerta abierta a reunirse. Dos meses después, en agosto, anunció que, después de doce intensos años volcada en las redes sociales,, forzado además por la muerte de su abuela y por algunos rumores de crisis y de la aparición de terceras personas.Con el anuncio de este viernes de su ruptura, queda claro que no ha habido marcha atrás, aunque los comunicadas de ambas protagonistas en Instagram son respetuosos y se centran más en lo bueno que en los problemas o en los motivos reales de su separación.