Marc Bartra y Jessica Goicoechea, pillados juntos de la mano en una discoteca

Hace unos días, Marc Bartra estuvo en Déjate Querer, el nuevo programa de Toñi Moreno que no es más que una copia de Volverte a ver o de Hay una carta para ti, pero con distinto nombre. Y allí aseguró que su corazón estaba libre, después de haberse divorciado de la periodista Melissa Jiménez, con la que compartió siete años de relación y con la que tiene tres hijos. "Sí, es verdad, no estoy con nadie, aunque me adjudiquen novias falsas", afirmó el futbolista del Betis

Pues o esa afirmación no era real o desde la grabación del programa ha ocupado su corazón, porque el programa Socialité ha desvelado que al exjugador del Barcelona se le vio salir de una discoteca de la mano de la modelo Jessica Goicoechea, según reveló el paparazzi Jordi Martín. "Estuvieron juntos en el concierto de Rauw Alejandro y todo el tiempo se mostraron muy cariñosos, aunque estuvieron con más amigos, a las dos de la madrugada salieron juntos y solos dejando atrás a su grupo de acompañantes".

Catalanes ambos, él de 31 años y ella de 25, ya eran amigos antes, pero ahora podrían haber iniciado una relación después de haber regresado a la soltería. La última pareja que se le conoce a Goicoechea fue el actor español Arón Piper.