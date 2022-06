Kiko Rivera da un ultimátum a Isabel Pantoja sobre sus problemas económicos

Kiko Rivera concedió hace unos días una entrevista en exclusiva a la revista 'Lecturas' en la que arremetía contra su hermano, Francisco Rivera, y también hablaba de su madre, con la que no tiene relación desde hace más de un año.



El DJ contó en la entrevista en qué punto se encuentra en este momento su relación con su progenitora: "El tiempo pasa y me estoy planteando sentarme con mi madre, ver qué pasa", dice Kiko, que reconoce que echa de menos a su madre, aunque no puede olvidar los problemas económicos en los que lo ha metido: "Ya no es solo para ella, me lo voy a comer yo", destaca en la citada revista.



Al parecer, las deudas estarían ahogando a la cantante y podría ser su hijo quien pagara las consecuencias: "Va a haber una deuda de cerca de un millón y medio de euros más intereses. Y si yo no puedo pagarla, pasará a mis hijos", explica Rivera, que volvió a recordar que en su momento no miró "lo que firmaba porque mi tío Agustín me dijo que la hipoteca era para salvar a mi madre".



KIKO RIVERA DA UN ULTIMÁTUM A ISABEL PANTOJA

Aunque la economía del DJ ha pasado por épocas poco boyantes e incluso ha tenido algún que otro problema con hacienda,a excepción de los problemas económicos que tiene por culpa de su madre.Kiko asegura que en este momento su situación financiera es tan buena que, sin embargo,y no duda en advertir a la tonadillera sobre el asunto, un problema económico del que no piensa ocuparse él solo., asegura con rotundidad Kiko Rivera en la revista 'Lecturas', donde también desvela que está dispuesto a sentarse con su progenitora para hablar de esta deuda y solucionar el problema de una vez por todas., y aunque tras sus desavenencias y paseos por todos los platós de televisión contando la mala relación con su madre, ambos formaron una especie de tregua en el momento en el que falleció la abuela del DJ, e incluso Kiko viajó hasta Cantora para abrazar a Pantoja, todo volvió a la normalidad días después y desde entonces no han vuelto a dirigirse la palabra.