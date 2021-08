Angelina Jolie debuta en Instagram para dar voz al conflicto en Afganistán

El hecho de que Angelina Jolie, quien siempre se ha mostrado contraria a crearse redes sociales, haya decidido abrirse una cuenta en Instagram ha sido una sorpresa para todos. No obstante, la directora de 46 años ha llegado a las redes con un único motivo: dar voz al conflicto en Afganistán.



"En este momento, el pueblo de Afganistán está perdiendo la capacidad de comunicarse en las redes sociales y de expresarse libremente. Así que vine a Instagram para compartir sus historias y las voces de quienes en todo el mundo luchan por sus derechos humanos básicos", escribió la actriz.



La carta de una joven afgana que denuncia la situación

Su primera publicación ha sido laque explica la situación que está viviendo en primera persona en el país. "Cuando llegaron, todos tuvimos miedo y pensamos que nuestros sueños se han ido. Creemos quey no podemos salir", escribió en la carta."Algunas personas dicen que los talibanes cambian, pero yo no creo eso porque tienen un horrible pasado", continuó. Tras ello, la joven siguió explicando su miedo de no poder volver al colegio. "Todos hemos perdido nuestra libertad y", finalizó.Jolie, que también es embajadora de las Naciones Unidas, lanzó unal final de la publicación."No daré la vuelta. Seguiré buscando forma de ayudar. Y espero que os unáis a mi", afirmó.Además, Jolie, que en un día ya acumula 5,7 millones de seguidores, también ha subido una segunda publicación para denunciar las. "Algunas crisis, como la guerra en Afganistán, han durado décadas. Otras, como el conflicto en Etiopía son más recientes.", comenzó."Todas ellas tienen en común la violencia y negación de los derechos que dejan asin más opción que huir", sostuvo.