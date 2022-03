Marta Riesco se lanza como cantante y publica el tema con el que optó a Eurovisión

Hace pocos meses era una reportera más de El Programa de Ana Rosa y casi nadie conocía su nombre. Ahora Marta Riesco ha saltado a la fama por su relación con Antonio David Flores, lo que ha impulsado en Telecinco para pasar a ser colaboradora de diferentes espacios, a lo que ella no ha hecho ascos, y a enseñar la casa que comparte con el ex de Rocío Flores por Instagram, entre otras cosas.



Su repentina fama provocó que se rebuscara en su pasado y alguien se enteró de que intentó participar en Eurovisión 2010 con una canción que pasó desapercibida en la preselección. Obviamente esa canción que nadie conocía ha reaparecido pese a que Riesco no quería que sonara, argumentando que podía comprometer su prestigio como periodista.



Pero su compañero en Ya son las ocho Miguel Ángel Nicolás la convenció de que debía aprovechar ese tirón de la canción, así que hace unos días la cantó y bailó en el programa que presenta Sonsoles Ónega. Y esa actuación llevó a los responsables de Mediaset, que veía que la gente estaba pirateando la canción, a decidir sacar rendimiento de ella y publicarla en las diferentes plataformas.







Ha salido publicada este viernes, el mismo día que Motomami, el álbum de Rosalía, y Marta Riesco, que se la dedica a Ana Rosa Quintana, que es su "referente", no cabe en sí de gozo. Lo ha comunicado por sorpresa en sus stories de Instagram de par de mañana. "Qué mejor que anunciarlo desde mi baño. Lo habéis pedido mucho pero ahora ya es un hecho".







El tema se llama No tengas miedo, compuesto en 2009 por Nicolás Gutiérrez y que Riesco cantó con apenas 18 años antes de olvidarse del mundo de la música al igual que el mundo se olvidó de su canción. "Cuando empezaron a rebuscar en mi pasado para justificar que siempre he querido ser famosa y que estaba encantada con que se estuviese hablando (mal) de mi, una de las cosas que hicieron fue sacar esta canción. La hice con 18 años, cuando mi sueño era la música. Quizás no sea la mejor canción del mundo pero la canté con toda la ilusión de quién empieza algo. 15 años después rescatan la canción los medios. Al principio, me sentí mal, me dio vergüenza y me enfadaba cuando alguien la cantaba. Poco a poco me di cuenta que esa canción había vuelto a mi vida con un claro mensaje, no tengas miedo", ha publicado en Instagram.





Además, Miguel Ángel Nicolás anunció que Mediaset va a estirar el chicle y que Marta Riesco contará con una coach vocal para